Trump y el voto hispano

The Hispanic Council es un laboratorio de ideas (me parece más apropiada esta expresión que la de think tank que ellos usan) que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos a través del análisis, la investigación y la divulgación histórica. Ante las elecciones del 3 de noviembre a la Presidencia de EEUU han organizado en Casa de América, en Madrid, un encuentro sobre El voto hispano en Estados Unidos, que he seguido virtualmente, pues muchos creemos que en esas elecciones se juega una parte sustancial del futuro de la humanidad. Puedo entender que nuestros ciudadanos oscilen entre el interés y el escepticismo ante unas elecciones en nuestro país: argumentos habría para justificar ambas actitudes. Pero que el país más poderoso e influyente del mundo sea gobernado por un dirigente bien intencionado y consciente de su responsabilidad, demócrata o republicano, o que lleve el timón un ególatra sin escrúpulos, con insaciable afán de poder, ciego a lo que no se supedite a sus propias ambiciones, va a determinar la mejora o el deterioro de nuestra calidad democrática en las próximas décadas.

Los participantes en el encuentro del Council - Daniel Ureña, su presidente; Roberto Izurieta, de la Universidad George Washington; Octavio Hinojosa y César Martínez, consultores y analistas políticos- coinciden en que el resultado va a estar en función del nivel de participación de los 32 millones de latinos con derecho a voto, que constituyen el 13 % del censo electoral del país. Su presencia se concentra en los estados más poblados: California (55 votos electorales) y Nueva York (29 votos), que suelen votar demócrata; Florida (29), donde ganó Trump por la mínima en 2016; y Texas (38), que también votó a los republicanos y donde ahora podría ganar Biden si se moviliza el voto hispano.

Parece lógico que los hispanos, que forman parte de las capas modestas de la población, no olviden la anterior campaña de Trump, en la que arremetió contra los emigrantes latinos, y estén irritados por la revelación de que un hombre tan rico no paga impuestos o porque presuma de vencer a la pandemia alguien que está rodeado de los mejores especialistas, un sarcasmo a la vista de las enormes carencias de un sistema sanitario que no protege debidamente a los más humildes. César Martínez cerró el encuentro con esta frase: "No a Trump es lo mejor para la democracia, EEUU y el mundo".