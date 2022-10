Transporte social

La pobreza no es sólo la falta de alimento, existen otros muchos aspectos en la vida de las personas que facilitan unas condiciones de vida dignas. El bienestar humano es la suma de aspectos materiales, pero también sociales y psicológicos y en ocasiones, esto se nos olvida cuando pretendemos empatizar con aquellos que menos tienen.

Hay un elemento que, aparentemente es menor, o no imprescindible para que las personas puedan llevar una vida más allá de la supervivencia, me refiero a los medios de transporte. Nada más hay que viajar para darse cuenta de que el desarrollo de los países bien queda reflejado por el nivel de sus infraestructuras y transportes. El hecho de tenerse que desplazar para ir al trabajo o cualquier otra actividad cotidiana en muchos lugares del mundo se convierte en un infierno de autobuses y taxis, viejos, atiborrados de gente, incómodos, caros, sin mínimas prestaciones o seguridad, es el pan de cada día para muchas personas que ven perder horas y horas de su vida en el reto cotidiano del ir y venir. Iniciativas como el teleférico de La Paz en Bolivia o el Transmilenio de Bogotá en Colombia han supuesto, literalmente, el salvavidas para millones de personas. En estas ciudades bajaron las tasas de suicidio después de su puesta en marcha.

Aquí en Huelva sabemos muy bien lo que es la pobreza del transporte y la deficiencia escandalosa del público. ¿Cuántas personas soportan diariamente la A49 camino de Sevilla, o la N435 camino del Andévalo o Cuenca Minera? ¿Cuántas horas perdidas en atascos, riesgos y accidentes?

Existe una propuesta muy avanzada para poner peajes en todas las autovías de España. ¿Se imaginan lo que pasará en Huelva? Literalmente nos quedaremos aislados, se volverá a las nacionales lentas e inseguras y muchos perderán el derecho a salir y conocer. Es el momento del tren y de ampliar las concesiones y líneas de autobús. Ninguna de las dos cosas está prevista en los Presupuestos Generales del Estado. No llegaremos a conocer una línea Huelva-Sevilla en 40 minutos y con trenes a cada hora, ni servicios de autobús que nos conecten con el resto de Andalucía. Dicen que dejemos el coche en casa. ¿De verdad alguien que viva en Huelva se lo puede plantear? Somos ciudadanos de segunda, para todo menos para pagar impuestos y a nuestros políticos en el poder no les importa, al contrario, según los he oído, justifican que a Huelva no lleguen inversiones que dignifiquen nuestra vida.