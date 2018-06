Acabamos de hacer el último programa de radio de este curso, un programa que llevamos emitiendo desde hace más de 15 años en Hispanidad Radio, una de esas emisoras locales que mantienen la esencia de la radio comunitaria, de barrio, local y cercana. Ya. Hasta aquí los … Hacer radio es divertido, entre otras cosas. Porque a nosotros también nos brinda la oportunidad de profundizar en temas socioambientales cada semana, con voces cualificadas, algunas anónimas y otras no tanto.

Hoy hemos hablado de transición socioecológica, un término que resulta muy engolado, pero que esconde una urgencia a la que ya estamos llegando tarde: el Planeta está colapsando por culpa de la ambición extractiva del ser humano, que no está siendo capaz de poner límite a su consumo desenfrenado, ni a la generación de residuos, ni a su absoluto desprecio por la biodiversidad. Todos los datos apuntan a que ya hemos sobrepasado un punto de no-retorno, así que el cambio climático será sí o sí, y viviremos sus consecuencias, nos guste o no.

La transición socioecológica es poner a la humanidad en clave de resistir esas consecuencias, ir aprendiendo -cuanto antes- a vivir en un planeta sin petróleo, con un clima cambiante y agresivo, defender la biodiversidad que aún subsiste, frenar los destrozos ambientales, poner cordura donde ahora sólo hay depredación... Tienen que empezar a sonarnos términos como este de la transición, o el decrecimiento, la resiliencia, la movilidad sostenible... tienen que empezar a sonarnos porque nos va la vida en ello, la Vida, en mayúscula.

Ya vamos tarde a muchas de estas cuestiones, y no podemos permitirnos el lujo de seguir viviendo como si nada de esto estuviera ocurriendo. El negacionismo es una forma de suicidio colectivo, una muerte lenta y dulce, porque todo esto ocurrirá lentamente. Pero no deja de ser una irresponsabilidad con un planeta que no es nuestro, es tan sólo el lugar que habitamos, no una propiedad que podemos esquilmar a placer.

Así que si es la primera vez que escucha hablar de transición socioecológica lo mismo es un buen momento para bichear un rato. Si términos como sostenibilidad o agroecología le parecen ajenos quizás sea oportuno acercarse un poco, aprender, tomar postura, convertirse en agente activo de un cambio de paradigma que ya está llegando tarde.