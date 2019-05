Casi sin avisar se nos ha colado un nuevo Primero de Mayo, y los sindicatos vuelven a decirnos que hay motivos de sobra para plantear una movilización contundente. Desde luego los datos extraídos de la última EPA les dan la razón, reflejan una situación laboral gravísima: más de 12 millones de pobres laborales, con un 26,6% de la población en riesgo de pobreza: más de 3 millones de personas paradas y sin posibilidad de trabajar; una tasa de trabajo a tiempo parcial involuntario del 58%; etc. Y lo más sangrante, el número de personas millonarias se ha doblado en estos últimos años.

Sorprende con esta desigualdad verificada que los partidos y los medios nos hayan bombardeado en esta campaña con Cataluña, Vox, España y alianzas, sin apenas hablar de cómo se va a generar empleo. Si, como nos recuerda la ONU en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin trabajo decente no hay futuro social posible, entonces, ¿hacia dónde caminamos?, ¿hacia un país sin futuro?

El sistema socioeconómico capitalista y neoliberal además de con el medioambiente acaba con el empleo. Y nuestros gobiernos lo han potenciado permitiendo un ecosistema donde las grandes empresas no reparten beneficios, sólo migajas, con paraísos fiscales blindados para no pagar impuestos, y donde miles de pequeñas empresas pagan el "pato" de las prácticas competitivas deshonestas de los más poderosos. Un sistema que nos culpó cuando las cosas nos fueron mal diciéndonos que vivíamos "por encima de nuestras posibilidades", y que nos obligó a tapar con dinero público el agujero negro de los bancos. Por ello es esencial poner en cuestión el sistema desde la raíz, señalar claramente a los centros de poder y decisión para combatirlos, y sobre todo no despistarnos con problemas impostados.

Este Primero de Mayo es una buena oportunidad para exigir al nuevo Gobierno que empiece a poner a las personas y sus problemas en el centro, potenciando el diálogo social para hablar de relaciones laborales, de trabajo digno, de seguridad laboral y de pensiones. Y es una buena oportunidad para volver a confiar en las organizaciones sindicales, convirtiéndolas en intermediarias útiles.

En Huelva hoy nos invitan a salir a la calle a mediodía, CCOO y UGT desde la plaza 12 de Octubre, y el Sindicato Unitario, CGT y Ustea desde el antiguo estadio. Dos buenas opciones para exigir trabajo decente y olvidar debates estériles.