Y de nuevo llego la tan ansiada y deseada Cuaresma… Con un choco de cuerpo presente y un cortejo fúnebre de viudas alegres todas, preparadas para su último paseo por las calles de su Huelva, para su posterior incineración. Como novedad a la fiesta, y para que se convierta en el habitual éxito, como bien sabéis, de todo lo que se viene celebrando en nuestra ciudad, nuestro concejal de Cultura le ha dado su toque particular y el recorrido arrancará y finalizará esta vez en el parque “multiusos Juan Ceada”.

Lo de multiusos no es que se denomine así, tan solo lo añado yo, pues, precisamente, nuestro querido Juan Ceada ¡no es que fuera muy multiusos! La cuestión es que en dicho parque igual se disfruta de una feria de invierno, que la festividad de la Cinta, que quemamos a nuestro símbolo carnavalero… ¡Qué parque más apañao!

Desconozco a día de hoy, dada la total implicación en la fiesta del equipo de gobierno, si dicho cortejo fúnebre irá presidido por viudas ataviadas con escobones, y por algún que otro Potter… Lo de asistir a la final del concurso con sus respectivos disfraces siguiendo la guasa de la magia negra ha sido una maravilla y reírse de uno mismo es lo mejor que podemos hacer, y es para agradecérselo y aplaudirles a todos. ¡Ole ustedes!

Para seguir con la guasa, hazme caso, Pilar, yo te haré llegar, ya que es símbolo de positividad, energía, etc, una vela negra. Te animo a que la coloques en tu despacho y además en el salón para el próximo.

Muy probablemente, de hecho me consta, que a día de hoy con el choco de cuerpo presente más de uno andan metido de lleno en otros menesteres. Con aromas diferentes, los del incienso y el inminente azahar brotando, desempolvando faja y costal, y lavando y revisando túnicas. No os asustéis si en estos días veís a nuestro entrañable Toni González con su inseparable Luis, con un metro en la mano midiendo de nuevo las esquinas desde Placeta hasta el Ayuntamiento. Dada la cercanía su presidente Toni, y el pellizcazo cofrade del actual concejal de Cultura (no es que el anterior no lo tuviera), os adelanto ya que, como me de pie, Don Toni es capaz de levantar en diez días en carrera oficial un sambódromo que ¡me río yo del de Río de Janeiro!

Disfruten de este tiempo tan bonito, como lo hacía Gabi… Que vivan las torrijas, viva el arroz con leche, vivan los hornazos de San Bartolomé de la Torre, viva la coca de la Higuerita marinera…