Tomemos la calle

La calle es el lugar donde jugamos. El lugar de paseo. Las horas de disfrute al sol. La calle es la conversación sentada o al paso. La arquitectura de las ciudades olvida con demasiada presteza esa impronta y se centra en los habitáculos cerrados con un número fijo de metros cuadrados. La calle, como concepto, es inabarcable. Un inagotable movedor de ideas. La calle en su sentido abstracto, sin aceras ni raíles de tráfico. La calle como vínculo de sus habitantes ha provocado más cambios que la famosa palanca de Arquímedes. Pero a pesar de todo ese potencial, la deriva social hacia la individualidad ha hecho que ese mismo concepto se desvanezca en algún sentido. Cada vez hay menos juegos urbanos, menos pelotas rodando, menos sillas abiertas a la caída de la tarde. "Eso es problema de otro", "no me incumbe", "no sabe, no contesta", son fórmulas que se han petrificando más de la cuenta. Monolitos incívicos. De un plumazo borramos la calle, el apoyo a quien está circundándote. Aún recuerdo que en mi barrio hubo gente que se quejó de que el nuevo pitido de los semáforos era muy molesto, como si una persona invidente tuviera otra opción. Ante esta marejada de egocentrismo, débiles y poco numerosos apenas tienen nada que hacer.

Salía el otro día el problema de la financiación de las investigaciones sobre enfermedades raras, pues su rareza estriba en que afecta a menos, y como es menos, mientras que no nos toque... Y así vamos desgajándonos. El pasado viernes hubo una convocatoria por Huelva, una reivindicación por las infraestructuras y por el abandono, pero la calle no estaba, no como antes; hay gente en esta ciudad que no echa en falta nada para su día a día, pero no mira al lado ni al futuro ni a las posibilidades. Ni falta que hace, que diría aquel. Hoy mismo es 8 de marzo, un día marcado en morado en el calendario de las efemérides para el que no hace falta ser mujer para posicionarse, bastaría con ver la formación de nuestras abuelas o la (in)tranquilidad para que salgan por la noche nuestras hijas, o ver a quién se mide más por la estética. La cuestión es que no somos una ciudad insolidaria, cuando llega el momento, lo mismo se apoya al Banco de Alimentos que a la causa en estos días por Ucrania, pero cada vez es más un compendio de individualidades. Hace falta retomar la calle, hacerla extensión del hogar. Partícipes en la construcción de algo comunitario. Habitemos en ella.