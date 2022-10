Todas se llaman María

Me reencuentro con María, nombre ficticio que pongo a una compañera de clase. Hacía muchos años que le perdí la pista, pero nos cruzamos una tarde y, después del saludo, pasamos a la confidencia con una taza de café.

Tiene un aspecto envidiable y me cuenta que es enfermera en un hospital de Sevilla. Lo dice con orgullo y me sonríe. Quiere contarme su calvario y yo soy toda oídos.Siempre fue una estudiante brillante en una familia un poco hostil. Comenzó a fumar a escondidas con once años. Con catorce ya iba con chicos mayores y estaba de vuelta del hachís. Huyó de su casa. Con quince años, le ayudaron a meterse su primer pico y es ahí cuando comienza su pesadilla con la heroína. Me cuenta que no conoce mejor paz que la que se siente con esa droga y esto fue lo que la enganchó. En Córdoba debutó como cliente de un hotel de cartón, pero ser chica de la calle es muy peligroso. Necesitas que un varón te proteja, porque ellos suelen llevar navaja. Así, se ennovió con otro heroinómano y se fueron a malvivir a Madrid. Ella nunca atracó una joyería ni asaltó a una señora mayor, como lo hacía él. María era carterista en el metro y se dejaba robar por su protector porque iba a La Cañada Real, que allí venden las dosis más baratas. Tampoco podía comprar muchos picos. No había dinero y otros enganchados se los robaban. Y de ahí a prostituirse fue solo un paso. Vivía en los jardines del Palacio de Oriente, que ella fue siempre muy monárquica. A veces la despertaba la manguera del jardinero; otras, las meadas de un grupo de imbéciles. Su familia llegó a escupirle. Me cuenta que llegó un momento en que dejó de importarle todo. Metía la jeringuilla hasta en la taza de un váter público. Maloliente, desdentada, en los huesos, sucia como nunca lo había estado, era un cadáver que tenía latido.

Decidió tirarse a las vías en la estación de Sol… “y al gilipollas del conductor le dio tiempo a frenar”. – Estoy llorando -. Ya se había contagiado de sida. Una mañana fue consciente de que provocaba miedo a la gente con su sola presencia, de que había perdido su dignidad, y decidió que nunca más. Estaba enferma, muy enferma, pero nada comparado con los cincuenta y cinco días con sus noches que tuvo que pasar de “mono”.

Le pregunto qué hubiera deseado del comportamiento de los que ni mirar queremos. “Nada”. La abrazo fuerte y ella me abraza. Sé que siempre estuvo falta de abrazos.