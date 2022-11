El próximo mes de marzo haré veinticinco años que escribo en esta columna, en todo este tiempo y sentado en esta particular atalaya, he visto pasar multitud de acontecimientos de todo tipo, unas veces más banales y otras más trascendentales, de esta y de otras orillas, intentando siempre poner la mirada en aquello que pasa desapercibido o en aquellos a los que a casi nadie le importa.

Echando la vista atrás, hay artículos que bien podrían volver a publicarse hoy y serían de plena actualidad, como los relacionados con la situación en la que se encuentran las personas migrantes, la falta de alojamientos para vivir dignamente mientras sacan adelante unas cosechas que generan un gran beneficio económico a esta tierra, o del vertedero de Nerva que sigue ahí, recibiendo cada día la mierda que nadie quiere (fíjense que esta semana un camión derramó su carga tóxica a las puertas del núcleo urbano), de los Presupuestos Generales del Estado, que siguen condenando a esta provincia año tras año a asumir su abandono y aislamiento, de la Isla Saltés, con su rico patrimonio arqueológico enterrado, que sigue siendo propiedad de un banco, de la rehabilitación del barrio del Torrejón, que se quedó a medias, de la casa de Fuentepiña del nobel Juan Ramón, a la venta en un portal inmobiliario, de los caminos y senderos usurpados en la Sierra, de los incendios forestales, de las carencias en sanidad y otras tantas cosas que siguen pendientes año tras año sin visos de solución.

Con este panorama y con este ambiente preapocalíptico en el que vivimos de pandemia y guerra, uno siente la tentación de tirar la toalla, que es lo que hace el entrenador de un boxeador cuando ve que éste no puede más y pretende parar el combate para evitar males mayores. Tirar la toalla, no es una opción, en ocasiones es un estado de ánimo, es dejar de confiar en que se puede ganar, que las cosas van a ir a mejor, que llegarán las oportunidades, sobre todo para quien menos tiene. Vivir con conciencia de lo que pasa en el mundo y no hacer nada por mejorar la pequeña parte a la que puedes llegar es peor que acudir al encuentro de la realidad para entenderla e intentar cambiarla. Prefiero ser ingenuo que cínico, prefiero seguir que pararme, contar lo que pasa a callármelo, hacer el camino acompañado que solo, saber que, como dijo Luther King; si supiera que mañana se acabara el mundo, hoy plantaría un árbol.