¡Y la Tierra se paró!

En mis clases de Astronomía en la Universidad Politécnica de Madrid tuve un magnífico profesor de Geodesia y Astronomía que se llamaba Fernando Martín Asín y que fue el culpable de mi afición a todo lo que se mueve por el universo. Y él fue quien me dio a conocer a Nicolás Copérnico, el monje astrónomo que había nacido en Polonia y que fue, sin duda, el precursor de la astronomía moderna y, por tanto, perseguido por la Iglesia, igual que todo aquel que estudiaba cosas que atentaban contra las creencias. Lo mismo le ocurrió a Galileo Galilei, cuyos postulados iban en contra de las leyes eclesiásticas y fue acusado y condenado a cadena perpetua por hereje.

Copérnico era un hombre muy religioso y no quiso en ningún momento ir contra la Iglesia, pero también era un científico y descubrió algo impensable para la institución eclesiástica. Descubrió, nada más y nada menos, que la Tierra no era el centro del universo y que nuestro planeta era el que giraba alrededor del Sol. Hasta entonces el modelo del cosmos aceptado desde siempre era el que pregonaba Claudio Ptolomeo, un griego genial pero que decía que la Tierra no se movía y que todos los planetas y todas las estrellas giraban alrededor de ella. Copérnico, muy prudente él, discutió este asunto matemáticamente y situó al Sol en el centro del universo. Descubrió también que la Tierra giraba sobre su eje cada 24 horas y que por ese motivo las estrellas parecían moverse en la noche. Hemos llegado al siglo XXI con nuevos descubrimientos cada día, hasta que llegó el coronavirus: la Tierra se paró.

Esto no se lo esperaba nadie. Tantos años estudiando los movimientos terrestres… que si la Tierra se mueve de una manera o de otra, que si es esférica, incluso aún los hay que dicen que es plana… Lo que nadie se imaginaba es que la Tierra se iba a quedar paralizada de la forma en que lo ha hecho en este año 2020.

No hay ruidos, no hay vehículos circulando por la superficie terrestre, la ría de mi Punta Umbría es un plato llena de barcos que no se mueven, ni uno solo navega. Miro al cielo y no veo la luz de esos aviones que cada noche pasan por encima de mi casa, que van y que vienen de Tenerife. Me asomo a la calle y no veo a nadie, da la impresión de que no vive nadie, las ciudades están muertas y toda esa parálisis la ha conseguido un ser minúsculo con el que nadie contaba.

Se trata del coronavirus, o el Covid-19, quien ha trastocado nuestras vidas y que, naturalmente, no ha podido parar la Tierra. La fuerza de nuestro planeta es tan inmensa que no hay quien la pare. El día sidéreo sigue tal cual, es el movimiento de rotación que dura 23 horas, 56 minutos y 4,10 segundos y que no hay quien lo pare. Lo mismo que no hay quien pare el movimiento orbital elíptico de nuestra Tierra alrededor del Sol y que dura 365 días, lo que hace un año. No, el coronavirus no ha parado la Tierra, es sencillamente la impresión que nos produce a los que estamos confinados en nuestras casas viendo pasar los días desde nuestras ventanas.

Pero, sin duda, todo esto nos debe servir de ejemplo por nuestro comportamiento con nuestro planeta, al que estamos maltratando desde hace años y no nos damos cuenta porque es algo tan habitual que hasta nos parece normal.

No hace mucho han sido tremendos los incendios de Australia o los del Amazonas. La deforestación es uno de los principales problemas de nuestro planeta, sin menospreciar al aire contaminado que desprenden nuestros vehículos, autobuses, barcos y aviones; o las miles y miles de chimeneas de fábricas por todo el mundo que no paran de emitir llamas, humos y gases. Hay otros efectos negativos también para el medio ambiente como la gran generación de basuras y residuos que se produce diariamente en la Tierra y que por mucho que reciclemos y funcionen plantas de reciclaje, no es suficiente.

Todo esto provoca el célebre calentamiento global que a diario oímos mencionar y que no es otra cosa que los polos se están derritiendo y que nuestro aire está lleno de CO 2 , el famoso dióxido de carbono que atrapa la energía del Sol y produce el efecto invernadero alrededor de la Tierra en la troposfera, que es la capa más cercana a nosotros dentro de la atmósfera.

Hace muchos años leí un magnífico libro de ciencia ficción titulado Malevil y escrito por Robert Merle que dejó en mí una profunda huella. Se trata de la historia de un grupo de amigos que se salvan de una catástrofe nuclear y sobreviven en el interior de un castillo. Es algo sorprendente lo que ocurre. Les recomiendo que lo lean, ya que en él se ve la miseria humana y cómo cuando todo transcurre con normalidad, las discusiones diarias por simples tonterías se convierten en riñas y enfrentamientos contundentes que una vez que pasa algo realmente importante piensas que aquello por lo que discrepabas con tus vecinos eran realmente cuestiones insignificantes.

En definitiva, que el coronavirus o el Covid-19 nos haga ver las cosas de otra manera y tratemos a la Tierra con más esmero y cariño si no queremos que un día se pare de verdad.