Tiempo al tiempo

Iré por allí entre las 18:00 y las 18:30, me dijo fijando una cita pero sin hora, sino con franja de posibilidad. ¿Pero esto qué es? ¿Me puede dar algo más coraje que fijar un punto horario en una horquilla de 30 minutos? ¿Dónde queda el concepto de puntualidad? Un punto, no la extensión de éste. Aunque disculpen, les contextualizo y ordeno un poco este inicio de relato in media res: hace unos días me avisó mi vecino porque le había salido una mancha de humedad y lo más probable es que la causa viniera de mi cuarto de baño. Tras verla y ubicarla, me dispuse a sellar de nuevo las juntas del plato de ducha. Parecía que todo estaba solucionado, pero un par de jornadas después volví a recibir una llamada: el problema persistía. Así que la posible solución escapaba a mis escasos conocimientos en estanqueidad y técnicas de fontanería. Llamé al seguro del hogar y me indicaron que en breve alguien se pondría en contacto conmigo, y que, aparte, contactase con mi vecino a fin de conocer su disponibilidad horaria para que se pudieran ver los desperfectos ocasionados al otro lado del tabique. Cosa que en efecto hice. Y uno ya se alegra de que su vecino responda al concepto de vecindad, al de cercanía y proximidad. Algo que parece extraño en estos tiempos, ponerse en el lugar del otro y tender a la ayuda en lugar de a la queja. Los bloques de edificios pienso que hicieron mella en este concepto que se escapó por el hueco del ascensor. Un sumidero profundo del si te he visto no me acuerdo.

Pero no nos desviemos, que yo venía a hablar, en representación de Cronos, de la puntualidad o la falta de ésta. De cómo ya no es indecoroso cancelar o retrasar una cita, que en tiempos del WhatsApp aparentemente un mensaje lo disculpa todo, y allá te reorganizas, o aguantas, tú con tus planes. Cualquier cita parece efímera. Un minutero móvil. Y en mi decadencia de viejoven, reconozco que no comulgo con esta tendencia. Así que me he vuelto un cascarrabias, porque para mí no hay peor morosidad que la del tiempo; al final nadie devuelve esos instantes de espera. Odio eterno a la impuntualidad y sanación para las personas impuntuales -tan impuntual es quien llega tarde como quien se adelanta-. Hablando del tema, ya están puestos los adornos navideños en mi casa y por fin han entrado polvorones y turrones, que por mucho que nos incite el consumismo y la mercadotecnia, aquí se aguanta hasta el puente de la Constitución-Inmaculada. Que diciembre es diciembre y fun fun fin.