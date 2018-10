Voy a dejar hoy mis habituales digresiones políticas en esta columna semanal para ocuparme de algo mucho más gratificante y placentero como es el nacimiento de un libro, que es siempre una estimulante noticia. Me refiero a la presentación de Tiempo de Academia, el primer volumen de esta serie que se presentó el día 10, con motivo de la inauguración del nuevo curso 2018-19 de la Academia Iberoamericana de La Rábida. Es ésta una publicación, entre tantas otras sobre otros temas como ha realizado a lo largo de su trayectoria académica la docta corporación iberoamericana, que recopila los artículos publicados en Huelva Información todos los sábados en sus páginas de opinión de los que son autores miembros de la Academia desde el 11 de noviembre de 2017 al 28 de julio de 2018 cumpliendo el curso de actividades de ese período.

Tiempo de Academia, que se inicia con una cita de Carlos Ruiz Zafón de su famosa novela La sombra del viento que dice: "Cada libro, cada volumen que ves aquí, tiene un alma. El alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él", demuestra, como sostiene en el prólogo el presidente de la Academia Iberoamericana de La Rábida, Sixto Romero Sánchez, la versatilidad de su ejecutoria cultural, histórica, literaria, científica, artística y múltiple en el área del conocimiento "como el convencimiento de que el reconocimiento del valor que la diversidad cultural representa para el desarrollo de las personas y de nuestras sociedades". Y es asimismo en su propio texto: "Una puerta abierta a otro mundo, un corredor a otros períodos, otros tiempos, otras épocas, otros lugares, otros países, otras vidas, nuevas ideas…".

Muy diferentes temáticas han inspirado estos artículos que figuran en el texto a modo de multifacética antología, que suele corresponder con la especialidad de cada académico, que aporta así sus conocimientos a este saber común y a su divulgación. "Plasmación o recopilación -como afirmaba el vicepresidente de la Academia Iberoamericana, José Mª Ramos, en su brillante presentación del libro- de unas ideas y unos pensamientos, generados por cada uno de los académicos que figuran en el mismo, de su particular punto de vista sobre unos hechos, sobre un problema, sobre ciertas situaciones o aspectos que de una u otra manera han aparecido o están apareciendo ahora en nuestra sociedad". Y aclaraba oportunamente: "No hay, por tanto, una homogeneidad temática, como no son homogéneos sus autores, ni lo son los aspectos o puntos de vista expresados en cada uno de ellos".

Con todos nuestros respetos -y espero interpretar el sentimiento de cuantos hemos escrito estos artículos- para la supuesta fugacidad de una página de periódico, es muy satisfactoria la perpetuidad que otorga el libro cuya publicación celebramos como merece.