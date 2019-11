Tercer y último error de Susana

La sentencia de los ERE produce una infinita tristeza. Más allá de los condenados a quienes queda una larga condena porque dudo que el Supremo aunque rebaje algo las penas, tumbe unos hechos más que argumentados, las inevitables reacciones que le han sucedido, agravan la pena no judicial, sino la que produce en una sociedad hastiada aunque no lo suficiente.

Porque en este caso hay cientos de culpables. Culpables son quienes repartieron cientos de millones que nos hacen falta para miles de carencias, como aquellos que recibieron un dinero que sabían que no les correspondía. Cada euro que tengo en el banco, me lo gané con mi trabajo y esa es una sensación tan placentera que muchos de quienes comparten la vida con uno, deberían probar. Pagas que le abonaban a gente que jamás pisó la empresa por la que le pagaban deberían hacernos reflexionar sobre la importancia que no damos a lo público. Bueno, si tenemos en cuenta que la vicepresidenta en funciones asegura que los euros públicos no son de nadie, es entendible tamaña desafección. Tenemos que valorar lo que es de todos, porque no hacerlo está en la raíz de porqué nos va como nos va. Si vamos a urgencias con un resfriado o si aceptamos una factura sin IVA, o miramos para otro lado en casos flagrantes de corrupción, malgastamos un dinero que nos hace falta para mejorar esas mismas urgencias, o para que no haya ni un solo niño que vaya al colegio en caracolas. Es así de serio.

Y en eso llegó Susana. Después de la vergonzante excusa de que los condenados no se quedaron con dinero alguno (cuando a uno le roban la cartera, señora, no importa lo que haga el autor con el dinero que había dentro), la que fuera presidenta de la misma Junta, cometió su tercer error. Bueno, eso y denominarse a sí misma "jurista" que tiene guasa. El primero fue concurrir a las primarias con una estrategia penosa; el segundo adelantar las elecciones andaluzas sin ver el auge de Vox; el tercero tuvo a Ferreras de testigo y fue el de no cambiar absolutamente nada con la ilusoria idea de que Lampedusa tenía razón. No la tiene. Todo está arreglado, la regeneración es ella que volverá a presentarse y seguirá todo como hasta ahora. Susana Díaz ha perdido definitivamente el pulso de la sociedad en la que vive. Lleva el suficiente tiempo en política para saber que un error se perdona, dos enciende todas las alarmas y con el tercero una hace las maletas.