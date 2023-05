Argos casi nunca se levantaba. A esas alturas de su vida, sus huesos de perro viejo apenas podían moverse sin provocarle chillidos de dolor, así que lo mejor que podía hacer, dadas las circunstancias, era reservarse cualquier esfuerzo vano y mantener a buen recaudo el poco ánimo que le quedara, su último aliento, para cuando volviera su amo. Nadie daba un duro por él en Ítaca, pero Ulises regresó de su largo viaje. Lo hizo sano y salvo, aunque irreconocible para todos excepto para el pobre Argos que, esta vez sí, sacó fuerzas de flaqueza, se alzó de nuevo sobre sus cuatro enclenques patas y, moviendo el rabo vigorosamente, lo saludó como antaño. No es que crea que estoy viejo, pero es verdad que uno viene ya aprendido cuando se acerca a los 50 y se ha curtido en determinadas cosas. Hace mucho tiempo que, como Argos, me guardo las fuerzas para ocasiones especiales. No muevo la colita delante de cualquiera, vaya, así que entenderán que me reservara cualquier opinión al respecto de la supuesta rectificación de la Junta sobre sus planes iniciales con el puerto tartésico de Huelva, ubicado en el viejo edificio de Hacienda. Como les digo, como voy adquiriendo hábitos de perro viejo, mi hocico, curtido en más de una batalla, me decía que algo no olía bien y que eso de que los restos “quedarán integrados de una forma u otra” sonaba a comodín de trilero. No me equivocaba, claro. La propuesta que ha presentado la Junta consiste en sacar los restos, construir y después ponerlos de nuevo, como si tres mil años de historia pudieran moverse como la melena de un Playmobil. Pero es que, además, una vez terminado el edificio ni siquiera se van a colocar en donde estaban, sino un metro por encima. Y ya no hay más. No hay más excavaciones, ni un museo ni un centro de interpretación ni una cripta arqueológica ni ninguna de las soluciones que han propuesto los expertos en arqueología y arquitectura -y van unos cuantos- que se han pronunciado al respecto. Menos da una piedra, claro, y cualquier cosa es mejor que tapar los restos bajo un pegote de cemento, como se pretendía, pero tengo cierta sensación de derrota, de oportunidad perdida. Una más, y puede que la última que nos quede, de hacer bien lo que llevamos tanto tiempo haciendo mal. La ocasión de redimirnos, de ponernos en paz con nuestro pasado y cambiar de una vez esta perversa y suicida tendencia que tenemos a destrozarnos el futuro. Los restos del puerto más antiguo de occidente son un hallazgo formidable, una joya única en el mundo. Un regalo que se ha presentado ante nosotros para darnos la oportunidad de que elijamos, de que demostremos que nos importamos, que no somos la ciudad sin ambición, sin ganas, que muchos describen. Para ponernos frente al espejo y decidamos si nos reconocemos o no en su reflejo. Si nos gusta lo que vemos o si, por el contrario, por una vez haremos lo que tenemos que hacer para darnos el sitio que nos merecemos en la historia.