Lo escribía en septiembre pasado pero lo habré escrito muchas veces a lo largo de estos veinte años que llevo publicando este Caleidoscopio: “la Literatura y especialmente su Historia, se están devaluando en la enseñanza de manera inexorable”. Lo leí en un periódico nacional y el titular resultaba alarmante: “La historia de la literatura pierde peso” y añadía “Si se lee “La Celestina”, es para hablar sobre el machismo”. Al parecer la nueva ley educacional, no será por leyes, deja en manos de cada centro la lectura obligatoria de las grandes obras de la ESO. Es un riesgo creciente que el mal uso de la transversalidad cultural y otras invenciones de ciertos artífices de la Educación y la Cultura actuales, están destruyendo sus valores esenciales.

Las noticias ahora son, si cabe, mucho más alarmantes y los titulares no pueden ser más llamativos y escandalosos: “Los alumnos españoles se hunden en el informe PISA (Programa para la Evaluación de Alumnos): el peor resultado de la historia en Matemáticas”. Lógicamente cualquier lector, oyente o televidente, lo primero que piense es que la situación de la educación en España pasa por otro mal momento. Pero es que no es solo tan esencial carencia, sino que también los resultados han empeorado en Lectura. Únicamente han mejorado en Ciencia. Según otro de los datos publicados las cifras de España son similares a las de la media de la OCDE que mide los resultados de todos los países examinados. Esto ha servido como una especie de lenitivo para los responsables educativos y para los palmeros del sistema que tan penosos resultados nos viene dando desde la funesta LOGSE que tanto ha dañado la Educación en nuestro país. Tal vez por aquello de “Mal de muchos…” Así tenemos otro titular abrumador: “El País Vasco recibe un suspenso sin paliativos en el informe PISA”. A Cataluña no le va mejor: El Gobierno de la Generalidad culpa del mal resultado de la Comunidad catalana a un exceso de inmigrantes en las pruebas. Lo que tampoco favorece a la enseñanza en la región y tiene un sesgo racista.

Pero las desgracias nunca vienen solas: “El Consejo de Europa concluye que España se ha empeñado en que sus alumnos no conozcan su historia”. Por lo visto el organismo europeo considera que este sistema educativo asigna poco tiempo a esta materia lo que provoca que los estudiantes españoles no puedan estudiar nuestro pasado. Sobre todo, si ese pasado lo escriben a su conveniencia política quienes lo prostituyen, lo manipulan y matan. Docentes y alumnos deben saber que se aprende más de historiadores rigurosos y objetivos que de los libros de texto generalmente instrumentalizados y espurios. El informe elaborado por el Observatorio de la Historia en Europa, es demoledor ya que deduce que las numerosas leyes educativas que soporta España últimamente son el principal obstáculo con el que tropiezan los profesores para la enseñanza de esta asignatura. En fin: una vez más suspenso para todos.