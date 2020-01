La Supercopa en Yeda, otro ejemplo de manoseo

Tocan, tocan y vuelven a tocar, así que sea todo sin solución de continuidad, como en un interminable juego de la buena pipa. Tocan reglas, introducen artilugios que dictaminan fueras de juego porque el delantero tiene la nariz más larga que el defensa, les hacen la vida imposible a los porteros mediante continuos cambios de balón, ya puede reanudarse el juego sin que el balón haya salido del área... En fin, que la cuestión es meter la manita.

Y ya que estamos de lleno en lo de manejar caprichosamente el fútbol, el invento que hoy nos trae un Valencia-Madrid que no estaba en catálogo. Luis Rubiales, ese genio de soldada envidiable, se ha sacado de la manga una Supercopa que si antes era como chino en el zapato de agosto, hoy sirve para pegarle otro parón a lo verdaderamente interesante, la Liga. Un parón más con el inequívoco fin de hacer caja, de hacer más caja todavía aunque sea de forma políticamente incorrecta.

Y es que, aunque el feminismo en nómina no haya bramado, esta Supercopa se juega en un país de cero libertades y, como islámico que es, donde las mujeres son seres inferiores se pongan como se pongan. Pero no importa, y como han tenido la magnanimidad de permitir por esta vez que la mujer asista, pues para qué vamos a hablar de lapidaciones por adulterio y demás zarandajas, para qué. Valencia-Madrid, que no se mueva un varal y ya habrá tiempo para que vuelva a haber Liga.

Juegan hoy el campeón de Copa y el que acabó tercero en Liga, un Real Madrid que no podía faltar y que entró por la gatera que propiciaba la presencia del Barça en la final de Copa. A fe que aparece este partido de hoy con cierto atractivo y bastantes ausencias de nivel. La parquedad en ataque del Madrid crece con las bajas de Hazard, Benzema y Bale, como en el Valencia notarán que no esté Rodrigo. En fin, un parón más en el interés general que es la Liga, hagan caja, no va más.