La Supercopa en Arabia, un desatino más

Dentro del desatino que es el calendario se ha metido con calzador una Supercopa que tiene al sentido recaudatorio su razón de ser. Y hoy se juega el primer partido de este cuadrangular en un lugar que no viene a cuento por muchos patrocinios que acarree. El fútbol como caja registradora y que le den a los aficionados por do más pecado haya. Dos clásicos tan clásicos como los programados hoy y mañana qué será lo que pintan en Riad.

Tiene razón Raúl García denunciando la inconveniencia de llevarse este título fuera de España. Sólo el dinero como excusa y algún día nos asombraremos de a qué carteras van a parar esos ingresos. ¿Por qué la clase dirigente le hurta el espectáculo al aficionado llevándose a su equipo del alma allende los chirlos mirlos? ¿Es para el fútbol todo el dinero que genera el fútbol con sus patrocinios y sus canesúes? Ni un euro fuera del circuito, pero me da que no es así, ¿verdad?

Ese símbolo de Athletic Club y tormento de árbitros que es Raúl García no ha podido hablar con más claridad sobre el despropósito de llevarse la Supercopa de España a ese emporio económico en el desierto que es Riad. Esto es una coz al aficionado como lo fue aquella final del Sevilla con el Barça en Marruecos. Se priva al hincha de estar con su equipo en un día señalado y todo esto va creando una desafección que en algún tiempo puede ser nefasta para un juguete tan sugestivo.

Hoy se enfrentan el campeón de Copa y el subcampeón de Liga; un Barça-Real Madrid, clásico de clásicos, que aparece con los blancos como favoritos ante un Barça en reconstrucción. El clásico más desigual del siglo, pero que mejor habría estado en suelo español y con las respectivas aficiones apoyando in situ y no ante el televisor. No tiene sentido llevar este torneo tan lejos, alejándolo de las aficiones y con el vil metal como único argumento. Un desatino más, y van.