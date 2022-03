Por mucho que tratemos de conservar nuestro peculiar optimismo los acontecimientos negativos de la actualidad nos muestran su perspectiva más deprimente. Iremos de lo particular a lo universal. Vemos con estupor como dentro de los proyectos de este gobierno en materia educativa, el Consejo General del Estado, dependiente del Ministerio de Educación, propone sustituir la expresión España, por "España plurinacional" en el nuevo currículo de la Educación Secundaria Obligatoria pendiente de aprobación. Lo que pueda parecer increíble es un texto en el que se abordan los saberes básicos de las materias de Geografía e Historia y se diga en lugar de España "la configuración de la España plurinacional". El ejecutivo demuestra una vez más su servil vasallaje a los territorios autonómicos que sostienen su mandato con el abyecto pretexto de "La configuración de la España plurinacional en el tiempo y su conexión con los grandes procesos históricos". Una pérfida manera de reinterpretar la evidencia histórica y falsear sus señas de identidad. Un empeño maniqueo de reescribir la Historia, manipular la evidencia de los hechos, socavar las instituciones y disolver la realidad.

Todo forma parte de esa fórmula dilatoria de una mesa negociadora demandada por los nacionalistas y auspiciada fervientemente por los socios de Podemos e IU para mantener al gobierno, pese a las continuas disensiones y choques dialécticos que ponen en jaque la coalición, más recientemente con motivo del suministro de armas al ejército ucraniano, una muestra elocuente de ese miedo a perder su apoyo. Con tal de mantenerlo a toda costa y complacer a nacionalistas e independentistas al gobierno no le importa falsear por ley la interpretación de España y sus legítimos fundamentos. Una más de las supercherías que hoy se utilizan para gobernar, articular y estimular los mecanismos más imprevisibles y hacer realidad sus ambiciones de poder.

El arte de la superchería es el que practica el dictador Putin. Lo ha ejercido de vocación y oficio. Es lo suyo. No es un zar como dicen los de Podemos, que siempre disparan en sus engañosas y sectarias críticas por elevación. Es un autócrata stalinista de la peor especie. Se ha aprovechado de la desunión europea para apoderarse de territorios y hacerse con Ucrania vilmente. De ahí sus fechorías en Europa avivando populismos de derecha e izquierda, apoyando el Brexit, alentando los nacionalismos y el separatismo catalán, el autoritarismo húngaro y polaco y cuanto pueda servir para sus atroces ambiciones de tirano sin escrúpulos.

Pero por aquí también hay quien le hace el juego. Tengamos al inefable Guardiola, el "filósofo" del fútbol: "si no hay dinero de por medio no hay guerra… La OTAN y las naciones europeas son un fracaso, un completo fracaso". Nos quedarnos con una de las frases más acertadas de Borrell en su discurso en el Parlamento Europeo: "Nos acordaremos de quienes en este momento solemne no están a nuestro lado".