Parece que no, no caerá por aquí la Agencia Espacial Española y no oiremos desde el espacio eso de “Huelva, Huelva, tenemos un problema”. Curiosamente quienes señalan las causas de la exclusión son a un tiempo y en parte los causantes de las mismas. Parece que toca luchar por lo propio, ver las desventajas del tejido, y dar caña a las posibilidades que se abran. Explotarlas al máximo. Ayudas externas aparentemente hay pocas. Toca arremangarse. Al menos así lo ha entendido un sector al que le tengo un especialísimo afecto: las librerías. Aquí soy, una vez más, completamente imparcial. Y es que por lo habitual las librerías se enquistan en anaqueles de libros, enormes contenedores de celulosa y tinta bien encuadernadas.Algo que no sirve para definir a algunas de las que frecuento, y más al leer las programaciones que nos lanzan para las fechas venideras.

Hace poco más de una semana La Taberna del Libro, en Moguer, se llenó de poesía y música hasta horas que exceden los límites habituales de un comercio, y seguro que seguirá con convocatorias peculiares y necesarias. En esa fiesta entregaron los premios “Burros Verdes”, dando el galardón en la categoría de Proyecto Cultural a la librería Saltés, no sólo por lo hecho en 50 años, sino por lo que sigue proponiendo. Porque cada jueves de noviembre nos ofrece un nuevo Asalto poético, con Ramón Llanes, Francisca Alfonso y Julia Gutiérrez. Además, este sábado estuvo Lara Moreno presentando su novela La ciudad, con llenazo. Y mañana miércoles será turno para mi querido Salvador Gutiérrez Solís, que firmará ejemplares de la última novela de la saga de la inspectora Carmen Puerto: Solo vive quien muere. Y los días 16 y 22 será turno de presentaciones con el primer número de la revista Centauros, la cual viene con nómina sin par y magníficos augurios, y la novela La niña santa de Daniel Blanco.

Y de librería a librería, salto a Dorian, esa valiente propuesta en pleno centro capitalino. Ya nos tienen malacostumbrados con sus cuentacuentos las tardes de los viernes que hacen que la calle Arquitecto Pérez Carasa parezca más el acceso a una fiesta infantil que una zona de tiendas, y el viernes 23 con presentación de Desirée Acevedo; a eso suman citas como la de este jueves, con la presentación del cómic Paz del onubense Juan Alberto Hernández -apunten también este nombre-. Amén de sus clubes de lectura y sus vídeos con recomendaciones. Y visto lo visto, siempre nos quedarán las galaxias y mundos posibles que otorgan las librerías con sus libros y la música de Bowie.