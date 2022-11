La Sra. Toscano

El mismo día en que la selección española le metió siete goles a la de Costa Rica en ese país llamado Catar, en el que se pasan por el arco del triunfo los derechos humanos y el dinero cae a chorreones para quienes gobiernan la cosa de los negocios y eso, y en el que las mujeres no pueden decir ni esta boca es mía y mucho menos enseñar la cara porque eso es una ofensa a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos y a toda su casta entera; y no digamos ya, el poder opinar de cualquier cosa porque eso no está en las reglas y entra en lo considerado como una execración u algo ignominioso y ha de ser castigado como se debe, todo esto sin hablar de la homosexualidad, que, como es obvio, para tales machos es una enfermedad -no sé si contagiosa- y al no poder curarla, meten en la cárcel a quienes la padecen a la menor de cambio…; el mismo día, decía, que en ese país en el que han muerto no sé cuántos trabajadores haciendo edificios, estadios y no sé qué otros anexos para que su gobierno sea blanqueado ante el orbe, en el segundo canal de TVE, pasaban un documental centrado en Ana Frank -en cuya casa estuve en Ámsterdam- y en su diario, además de hablar del horror del holocausto en múltiples centros de concentración y exterminio de los repartidos por Europa, centrándose especialmente en Terezín (Chequia) y en Auschwitz (Polonia), espacios que he tenido la desgracia de visitar y además escribir sobre ellos; bueno… pues ese día, el día en que pasaron esas cosas y muchas más que a cada cual incumbe, sube una señora diputada de un partido de tres siglas en su acrónimo, al estrado del parlamento nacional, y con todo su derecho, porque lo tiene, porque su nombre iba en una lista que fue señalada en votación libre por la ciudadanía, la Sra. Carla Toscano de Balbín, que así se llama, le suelta un arreón inmisericorde de cojones, a una ministra que está siendo vilipendiada en las últimas semanas, a mi entender más de la cuenta. Pero, el problema no es disentir, no; el problema es cavar trincheras. Y he citado el Diario de Ana Frank y el holocausto, porque los fascistas adoran el pensamiento único, es decir, las dictaduras con todos sus arreos y cosillas, y, en cuanto pueden, desmontan la democracia si le dejan, se cargan las autonomías y encarcelan o expulsan a los diferentes sin inmutarse, y nada de lo que hagan o digan tales grupos de ultraderecha, es inocente. Nada, por muy corderos que parezcan sus señorías.