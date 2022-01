Solos ante el virus

El Servicio Andaluz de Salud deja a los ciudadanos solos ante la Covid. Si en la última semana de diciembre los onubenses se encontraron con el desabastecimiento de test de antígenos en las farmacias y el desconcierto que ello generó ante el aumento de casos con la variante ómicron, al verse impedidos de la forma más accesible de saber si eres o no positivo, ahora, una vez solventado este escollo, el SAS decide hacer PCR sólo a las personas con sintomatología grave.

El resto de los ciudadanos que sean positivos, aunque si eres asintomático cómo puedes saberlo, que se las compongan como puedan. No hay PCR que confirme o descarte que puedas tener el virus, los test de antígenos también pueden dar falsos negativos.

Con estas nuevas medidas adoptadas por la Consejería de Salud, qué clase de control y seguimiento de la pandemia se va a hacer. Dónde está la sanidad accesible y gratuita, esa seguridad social para la que todos aportamos. Todo lo dejan los políticos en las manos de los ciudadanos, ante el contacto con algún positivo o aparición de cualquier síntoma que se hagan los test de antígenos, con el coste económico que ello supone, y en el caso de duda, no habrá PCR por parte del SAS.

No se hacen PCR y será el positivo por autodiagnóstico, que deberá guardar aislamiento, el encargado de avisar a los contactos estrechos. Según Salud, de lo que se trata es de quitar presión a la Atención Primaria y la presión la trasladan a la ciudadanía, que no sabe qué hacer ante una situación que le es totalmente nueva.

No debe escudarse Salud en la presión sanitaria, los ciudadanos deben vivir tranquilos, no con tensión y preocupación por no contar con lo mínimo, un test diagnóstico fiable realizado por personal sanitario.

Si es importante seguir con el calendario de vacunación también es importante continuar con la realización de los PCR como hasta ahora se venía haciendo para un mayor control de la pandemia. Si es por falta de personal, habrá que incrementar el número de sanitarios, no tienen porque resultar perjudicados los ciudadanos, que se encuentran solos ante el coronavirus.

Tampoco estaría de más que el SAS repartiera test de antígenos como hizo en su día con las mascarillas. Se trata de evitar que el virus se extienda y una manera de luchar contra él es tener controlados todos los casos: los graves, menos graves, leves y asintomáticos. Todos son pacientes Covid.