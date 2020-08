¡Solamente una opinión!

Leo recientemente que la Covid-19 contiene un elemento idéntico a una proteína humana que le permite engañar a las defensas de nuestro cuerpo, ¡como si esto fuera algo inusual en nuestro comportamiento social diario! Si deseara destacar algo, además de la luctuosa secuencia de dolor que este virus nos ha dejado, me centraría en que nos ha enseñado a conocer, un poco más, nuestras limitaciones y especialmente nuestras virtudes.

La templanza es una virtud que destacaría por haber sido capaces de soportar, sin rebelión, los miles de noticias cruzadas intencionadamente, que, desde los sectores del poder, nos han ido transmitiendo a modo de confusión bienintencionada para evitar un estrés añadido.

La solidaridad por parte de ciertos sectores profesionales (sanitarios, fuerzas del orden, militares, servicios en general…) y de gran parte de nuestros conciudadanos, que han sabido mantener las medidas de prevención que dicta el más común de los sentidos, el sentido común.

La resiliencia, ante la capacidad que el ciudadano ha demostrado para superar esta circunstancia traumática que, diariamente, se ha ido retrasmitiendo sin ofrecer nada a cambio…

La actitud positiva de muchos, ante la insolidaridad de tantos otros que se han saltado las medidas mínimas preventivas, demostrando que la irracionalidad es algo que impera en una buena parte de nuestra sociedad.

La prudencia de los sectores sindicales…. algo diferente de la mostrada en otros periodos políticos ….

La lógica ambición de nuestro sector empresarial, por recuperar un mercado económico, asumiendo sortear los riesgos de rebrotes que, lamentablemente, estamos ya experimentando.

La resistencia pasiva de multitud de Pymes y autónomos cuyos negocios han sufrido el necesario "apagón" sin que haya luz alternativa que les alumbre, a pesar de los ERTES.

La capacidad de reconocer que el dinero público no se ha sabido invertir, a tiempo, en ciencia, ni en sanidad para el beneficio popular.

La capacidad de sobreponerse, controlando los impulsos ante la desorientación inicial de las autoridades, incapaces de organizarse durante los primeros momentos de la pandemia, dentro de un desconcierto que se ha seguido manteniendo.

La sabiduría popular, que ha sabido contenerse antes la insidia de terceros…

Hablar de displicencia en general sería, quizás, atrevido dada la gravedad de las circunstancias, pero si consideramos que nuestro país está muy mal valorado dentro del ranking europeo de méritos ante el Covid, y que se ha criticado severamente a medios de comunicación y periodistas que lo han promulgado, entonces, ese término de displicencia adquiere nuevamente su sentido.

El habernos dado cuenta de que no somos chinos, es algo que debería servirnos para destacar aspectos que carecemos como la disciplina, el rigor o la obediencia…. pero sospecho que eso es algo que genéticamente disponemos los mediterráneos desde épocas históricas, y que va a ser muy difícil de modificar….

Ahora viene una segunda etapa, en la que habrá que establecer prioridades, pues los expertos sobre el tema destacan que, tras el periodo veraniego, aumentaran los contagios y tendremos rebrotes severos coincidiendo con la apertura docente en escuelas y universidades. Ello, unido al aumento del paro y a que la convivencia es compleja debido a nuestra especial idiosincrasia, pudiera dar un escenario familiar muy negativo socialmente hablando.

Me entristece comprobar que, incluso en estos lamentables momentos, el animal político que todos llevamos dentro, se despierta y no buscamos el éxito compartido, si no el propio y el de "mi" grupo, generando nuevos escenarios de confrontación, ampliado generosamente por los medios de comunicación afines y ante la desesperación y el desinterés de los conciudadanos. ¿Es eso una estrategia?

Sea cual sea el motivo, están empleando un gran esfuerzo que raya en la insolidaridad hacia el pueblo que representan, y yo dudo si este pueblo adormecido despertará algún día, debido a que se está acostumbrando a vivir subsidiado, olvidándose de valores como el emprendimiento, el rigor, el honor, el orgullo que han caracterizado la racionalidad del ser humano.

Decía Karl Marx… "Tanto por el contenido como por el origen, la actividad y la mente son sociales: son actividad social y mente social". Y, por consiguiente: "Si el hombre es, por naturaleza, un ser social, sólo puede desarrollar su verdadera naturaleza en la sociedad y el poder de su naturaleza no deberá medirse por el poder de los individuos privados sino por el de la sociedad". Karl Marx: Sociología y filosofía social..., pp. 267 y 269

Confiemos que nuestros representantes, esos a los que nosotros hemos elegido, no olviden que también forman parte de esta sociedad, se alejen de pretensiones que están fuera de su alcance y optimicen los medios económicos que la UE está poniendo a nuestra disposición para sacar a España de esta compleja situación socioeconómica.

Cada día me cuesta entender como las personas se dañan y engañan en esta vida terrenal, cuando, sólo con mirar a las estrellas, debería entrar en nuestra mente la reflexión de "quiénes somos y hacia dónde vamos".