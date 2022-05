Google me tiene calada. Aunque me sigue sorprendiendo que la efectividad con que responde a mis búsquedas sólo tenga que ver con las cookies, esas galletitas que nos pone el gigante de internet para espiarnos con mayor precisión que el spyware de Pegasus. ¿Me escucha o me lee la mente?

La cosa iba de "testosterona". De la que "sobra en las tertulias", como le ha recriminado Inmaculada Nieto al ex líder podemita Pablo Iglesias, pero también en los partidos, en las instituciones y en la vida pública. Google me advierte de que no está demostrado que el "bronceado de testículos sirva para aumentar los niveles de la hormona sexual", me analiza su relación con el "envejecimiento" y me recupera las declaraciones en radio de la parlamentaria de IU que encabecerá la plataforma Por Andalucía con un perfil de Vladimir Putin, "la testosterona hecha presidente".

Admitamos que a los políticos les pasa como a cualquier cargo: solo dicen lo que piensan cuando no están en activo, cuando no hay sillones en juego ni lealtades que demostrar. Pero Pablo Iglesias no necesita una tertulia para venirse arriba: decir que no haber llegado a tiempo de formalizar el proyecto de coalición es una "vuelta a los despachos, las filtraciones y las puñaladas", que es un "horror" y que le causa "vergüenza"… Sin llegar a la euforia con que la derecha está celebrando el "ridículo podemita", cuesta contradecir el fondo de sus palabras: la plataforma de izquierdas, la anhelada opción de construir una opción sólida de voto con que el PSOE pueda frenar a la derecha en Andalucía, "empieza de la peor manera posible". Sí, con "líos". Aunque sobra testosterona y sobran lecciones de moderación para quien lo ha sido todo en Podemos menos comedido.

Hasta lleva razón Elías Bendodo cuando aprovecha el pulso entre IU-Más País y Podemos por situar a su cabeza de cartel (la parlamentaria Inmaculada Nieto frente al guardia civil Juan Antonio Delgado) avisando de que, "para ganar unas elecciones, lo primero es saber presentarse a unas elecciones". Bien el golpe de ironía pero no son "veinte partidos" los que concurren en ese "batiburrillo" con que el PP quiere difuminar a la izquierda y no debería despreciar que Juan Espadas tenga a quien mirar el lunes de resaca electoral.

Sobra testosterona y sobra exceso de confianza. ¿De verdad quiere Juan Marín salvar Cs pidiéndonos que salgamos a votar "igual" que hace cuatro años? Antes de Feijóo, antes de Olona, antes de Ucrania, antes de la pandemia, antes de…