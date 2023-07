Cuando este periódico salga a la calle en papel, quedarán unas horas para que los partidos políticos que hacen campaña de cara a las elecciones generales del 23 de julio puedan solicitar el voto a la ciudadanía. Es decir, a partir de esta noche a las 24:00 horas, chitón; lo que supone estar más callado que en una ceremonia fúnebre. Y la verdad es que ya está bien. Y aunque no me ha sido dada la capacidad para ponerme en la piel de los demás, no obstante, a quien escribe, ni con cremita le van a quitar los sarpullidos mentales y el hartazgo de tanto hiperbólico mitin, tanta mentira esgrimida, y tanta barbaridad pronunciada por boca de algunos aspirantes.

Y uno debe soportar los mismos, cierto es; hasta ahí podríamos llegar en un Estado como el nuestro, porque no deja de ser un derecho constitucional el poder realizar un ejercicio de libertad, en conciencia, para designar a todos y cada uno de los trescientos cincuenta diputados que tendrán la capacidad de conformar un Gobierno para los próximos cuatro años. Que no es poca responsabilidad.

Y hay quienes piensan que el partido que gane las elecciones, o sea, el que obtenga más votos, es el que debe conformar gobierno; y no, no. El parlamentarismo democrático lo que tiene, les guste mucho o poco a los partidos políticos o a los electores –según les salgan las cuentas o no para merecer esa distinción–, es que la mayoría para designar al Gobierno es decidida en el Congreso de los Diputados, vistos los apoyos que cosechen una u otra candidatura y de los programas que presenten, y es la mayoría parlamentaria quien decide qué bloques en su caso, regirán nuestros destinos, y habrán de preocuparse por los intereses de España y de los españoles, junto con el pronunciamiento el domingo también, no lo olvidemos, de todas aquellas personas residentes en España con derecho a voto, aunque hayan nacido en Estambul, Moscú o la Cochinchina. Punto.

Todo lo demás es un brindis al sol, una pataleta colegial, un esperpento o una absurda manifestación que a lado alguno lleva, más allá de dividir a la ciudadanía, que no lo olvidemos es la soberana. En España el rey no es soberano. Soberanos somos los españoles, vivamos en donde vivamos y tengamos el patrimonio que fuere. Todo lo demás son monsergas de perdedores y a veces de trasnochados nacionalistas, que piensan que las cosas han de ser como ellos desean y no como las dictan las leyes aprobadas con los apoyos necesarios.