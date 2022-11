Simplificaciones

Leo en algún sitio que Queipo de Llano fue un general "franquista", y comprendo que se use ese adjetivo para que el gran público pueda situarlo en el contexto histórico adecuado. Pero la verdad es que Queipo nunca fue franquista porque odiaba a Franco y lo despreciaba y lo consideraba un inútil y cosas aún peores ("Paca la culona", le llamaba con esa voz gargajosa que Rafael Alberti consignó en uno de sus burlones romances de guerra). Por supuesto, Queipo y Franco combatieron en el mismo bando -el que ahora llamamos franquista-, pero las cosas nunca son tan sencillas como parecen, y menos aún cuando se trata de una terrible guerra civil como la nuestra.

Estos días, por ejemplo, he leído que la iglesia de la Macarena (que entonces no existía porque estaba en la parroquia de San Gil) fue incendiada por los "republicanos" durante los primeros días de la sublevación militar, cuando algunos barrios de Sevilla estaban en poder de los obreros que se oponían al golpe. Vale, sí, lo entendemos, eran "republicanos". Pero la realidad es que los obreros que incendiaron la parroquia, todos ellos comunistas o anarquistas, no eran propiamente "republicanos" porque el régimen republicano les parecía insuficiente y burgués. Esos obreros eran partidarios, eso sí, del gobierno del Frente Popular (aunque con muchas reticencias, y además los anarquistas no creían en ninguna clase de gobierno, ni de derechas ni de izquierdas), pero decir que fueran republicanos es una simplificación demasiado grosera. Desde luego, esos obreros no creían para nada en la República si la gobernaban los republicanos de derechas como Gil Robles o los radicales de Lerroux, y por eso se levantaron contra las derechas en la huelga general revolucionaria de octubre del 34. Y para complicar aún más las cosas, el propio Queipo de Llano -tan cruel, tan feroz, tan repugnante- era en el fondo mucho más republicano que cualquier otra cosa. Un republicano autoritario, de derecha casi fascista que gobernara con puño de hierro, pero republicano al fin y al cabo.

Nada fue tan sencillo como nos lo cuentan ahora. Nada de lo que ocurrió fue una película en blanco y negro. Todo fue mucho más enrevesado de lo que nos quieren hacer creer. Sólo la sangre fue real. La sangre y el terror indescriptible y la muerte. Y de eso, Queipo de Llano sabía un rato largo.