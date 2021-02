L A Real Academia de la Lengua Española, esa que fija y da esplendor a nuestro idioma universal, no modificó la definición de la expresión sexo débil como "conjunto de mujeres" hasta 2017. Dijo entonces ante una reivindicación popular que en realidad el cambio se había producido en 2015 y no estaba actualizado su diccionario en versión web. 2017… Parece increíble que hasta hace tres años todavía se reconociese semejante afirmación en una institución de ese calibre.

Hasta anteayer era definida la mujer como sexo débil, como un escalón inferior en no sabemos qué, porque por más que miro a mi alrededor no lo encuentro. Por mucho que me compare no veo en qué soy superior. Al menos ahora al lado de la definición aparece la aclaración del uso de la expresión con carácter discriminatorio o despectivo.

Todo surge al observar la rutina que nos rodea. Vivimos tiempos muy duros que nos exigen enfrentarnos a situaciones para las que nadie nos había preparado. Son retos que arrugan al más pintado y ante los cuales cada día me sorprendo más con la fortaleza de las mujeres que me acompañan. Aquel que acuñó aquello del sexo débil debía ser imbécil como poco.

De marzo hasta aquí la vida nos ha colocado en una montaña rusa de sentimientos, con picos insospechados y caídas abismales de las que no se levanta cualquiera. A mi alrededor he visto a las mujeres de mi vida afrontarlas, vencerlas y levantarse de nuevo con una entereza que admiro. Observo a diario a mi compañera encarar un embarazo alejada de los suyos, con unas enormes restricciones por la pandemia, con el miedo al riesgo de su estado, las dificultades para poder disfrutar de su estado o algo tan humano como no poder preparar el nido para quien está por llegar con la tranquilidad que nos gustaría. Encima, por si fuera poco, de forma más reciente ha sumado un confinamiento preventivo. Un nuevo reto, otro más, que añade un extra de exigencia para poner a prueba su fortaleza.

Miro al lado y veo a una abuela pegada al teléfono móvil para poder ver a unas nietas que crecen a cientos de kilómetros, sufriendo sin querer demostrarlo y con una pena interior cada vez que cuelga que solo ella conoce. Son mis dos heroínas más cercanas. Pero esta historia particular no difiere a la que cada cual tiene en su ámbito cercano. Ellas son el pilar sobre el que construimos la parte más esencial de nuestras vidas, la que en tantas ocasiones queda reducida al ámbito privado sin la exposición habitual de los tiempos que corren y en ocasiones sin el reconocimiento que les debemos. Me río de los que hablan de sexo débil. Ya nos gustaría a nosotros tener su fortaleza.