Sánchez y Bildu: el pacto infame

En 1945 se puso en marcha en Alemania el Proyecto de Desnazificación. Se juzgó a los jerarcas con responsabilidades directas en los crímenes de guerra y durante un año se procedió a la depuración tanto de organismos, instituciones y entidades como de la sociedad alemana. La creciente tensión con la URSS, la Guerra Fría, el recuerdo de los efectos de las humillaciones impuestas a Alemania por Versalles, la necesidad de reconstruir la nación devastada y la desoladora realidad del masivo apoyo que tuvo el nazismo hizo que a partir de 1946 la desnazificación se fuera atenuando, miles de criminales nunca fueran juzgados y en la nueva RFA antiguos nazis ocuparan puestos de relevancia en la judicatura, la policía o la política. Tan escandalosa fue esta amnistía encubierta que el fiscal Fritz Bauer provocó escándalo y alarma al iniciar a partir de 1952 la apertura de causas contra los nazis. Encontró tal resistencia oficial que cuando dio con el paradero de Eichmann en Argentina no se lo reveló a las autoridades alemanas, temiendo que le ayudaran a huir, y filtró la información al servicio secreto israelí. Alemania Oriental persiguió con más rigor a los antiguos nazis, pero también utilizó la experiencia de oficiales de las SS y la Gestapo en la Stasi, la policía política comunista. A la vez que cínicamente denunciaba la presencia de nazis en la RFA en el Libro Marrón. Criminales de guerra y nazis en Alemania Occidental: Estado, Economía, Administración, Ejército, Justicia, Ciencia publicado en 1965.

En España no se ha producido un proceso de desarraigo de ETA, es decir, de ilegalización o al menos de aislamiento de los partidos pos o filo etarras y extirpación de las raíces tan profundamente hundidas en la sociedad vasca (en las últimas elecciones autonómicas Bildu quedó en segundo lugar con el 27,6% de los votos -en Guipúzcua el 35,25%- y quien les vota sabe perfectamente a quienes y qué está votando). Lejos de ello, Sánchez se apoya en Bildu y consensua con ellos la Ley de Memoria Democrática. Ayer difundió Alsina la carta en la que importantes ex dirigentes del PSOE le piden la retirada de esta Ley pactada con quienes ni tan siquiera "han formulado una condena expresa" de los crímenes de ETA. ¿Servirá de algo? Creo que no. La dirigen a quien sabe lo que hace y en el homenaje a Miguel Ángel Blanco dijo que "Euskadi y España son países libres y en paz".