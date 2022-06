Saludo al becario

Con un pie fuera de la graduación comienza la gran batalla mental. El agujero negro. El planteamiento de la existencia. El eterno dilema. "¿Y qué hago yo ahora?" Esto es lo que pasará por tu cabeza si eres de ese grupo de románticos que, como yo, no optó por una carrera relacionada con la salud o la ingeniería.

Si como en mi caso, has decidido dedicarte al mundo del periodismo o, en su defecto, al de las letras, te daré un par de consejos (no por entendida, más bien por apaleada).

Lo primero, espero que te grabes a fuego ese dicho de "tú siembra, siembra, que ya recogerás". Te advierto que te va a tocar recolectar muchos bosques, sembrar jardines para toda tu ciudad y plantar algún que otro árbol fuera, lejos, incluso en el extranjero. Toda la paciencia del mundo es poca para los que quieren ser periodistas de verdad. No para quienes quieren un título, sino para los que además buscan trabajar de ello y, encima, cobrar. Ya lo de cobrar bien es otra historia que te contaré si quieres en unos añitos.

El segundo consejo es que cada día de tu vida te recuerdes por qué estás donde estás. Solo así tendrás claro el sacrificio que conlleva el hacerse un hueco en este complicado mundo. Y el tercero, aunque parezca un tópico, trabaja. Pero no trabajes por cubrir el expediente, no lo hagas porque toca, no caigas en el error de ser uno más. Trabaja por y para ti. Trabaja para aprender de los que antes han estado como tú e incluso de tus iguales. Trabaja para demostrarle a todos lo que vales y trabaja para que un día tu trabajo te lleve a donde siempre has querido estar.

"¡Pero si no hay trabajo!", dirás tú. Lo hay. Hazme caso. Pero recuerda que hay que empezar por abajo. No te van a pagar al principio, seré clara. Pero si no empiezas, ¿cómo vas a llegar? Los días serán largos. Tú pondrás tus ganas, tu fuerza, tu juventud y tu vocación aún intacta. A cambio, te espera un viaje que si lo aprovechas cambiará tu vida. Y no te contagies del malrrollismo. Pasa de los amargados, de los que ven la vida gris y de los que intentarán ponerte la zancadilla con consejos vacíos (la verdad, no es cosa de los años, ellos siempre fueron así). Céntrate en esas personas que te darán luz, en tu musa. Pon tus ojos en ese jefe en el que te ves reflejado, en ese compañero que te cuenta cómo funciona algo, lee, escucha, mira, aprende, déjate la piel. Absorve como una esponja, que ya habrá tiempo de pedir después.

Para ser periodista, como en todo en la vida, primero hay que desearlo. Luego trabajarlo y después pelearlo. Empieza por el principio y créeme que si lo haces bien no existirán leyendas urbanas. Hazme caso. Seguirás estando. Así que no pierdas ni un minuto. Empieza a entrenarte para la vida desde hoy. Bienvenido, becario.