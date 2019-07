Sale Paco y entra Jesús

La cosa empieza con un pitido. Lo tengo localizado. En ese momento se desatan todos los males del infierno. A Paco ya le tenía controlado; se conoce que el chaval era un poco duro de oído y el entrenador, con buen criterio, o le ha cambiado de planta para que tenga a quien gritaba su nombre más cerca, o ha pedido el cambio directamente y a partir de ahora, desde el banquillo deberá esforzarse por encontrar su sitio en la cuadrilla. Pero no se crean que el equipo no se ha reforzado. Tenemos un nuevo rompedor de tímpanos y garganta, los primeros míos y la segunda de quien se empeña en despanzurrarse la voz cada mañana bien temprano. Jesús promete. Si uno tiene en cuenta la cantidad de veces que su nombre es gritado a pleno pulmón a primera hora de cada mañana, no sé a qué está esperando Florentino a hacerle un hueco en la plantilla. Eso es un delantero rompedor y no el papanatas del Gareth Bale.

Mi cuadrilla favorita, aquella que me acompaña todas las mañanas en las que el Besocy y yo compartimos ese interno placer que lleva hasta las redes sociales, las mismas a las que voy a dedicar un corte de mangas que va a ser trending topic en cuanto me jubile o el Euromillones no se empeñe en sacar números absurdos que no coinciden con los que tengo en el papelito de todas las semanas, hacen que todo tenga sentido y que aunque las madrugaciones y yo no hayamos hecho nunca buenas migas, ahora tampoco.

Qué le voy a hacer. Soy un convencido de que el ser humano no ha hecho nada de provecho antes de las once de la mañana. Todos los asedios y matanzas se llevan a cabo con las primeras luces del alba, como si quisieran pillar al personal con el café recién bebío y el cigarrillo a punto de hacer sus laxantes efectos; estoy seguro de que el ibuprofeno se inventó después del tentempié del mediodía y que el escocés al que le dio por fabricar salchichas, lo hizo poco antes de la cena; hasta Colón divisó tierra bien temprano, pero no llegó a ella hasta bien entrado el día.

Jesús, confío en ti. No acabes el edificio hombre. Tómate tu tiempo con el ladrillaje y levanta esa pared como Dios manda, bien derechita, que no se diga. Y sobre todo, hazlo bien para que el encargao no te tenga que volver a llamar a voz en grito, joé, que en vez de una obra parece el Congreso de los Diputados y mira cómo han terminado esta semana.