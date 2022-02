Debo reconocer que cada vez cuesta más aceptar la realidad que vivimos los ciudadanos de a pie. Resulta indigerible la hipocresía en la que está instalada la vida social, en general, pero inducida por los intereses globalizadores y, sin duda, la política. Y digo esto porque es inaceptable que alguien capaz de mentir sobre sus méritos curriculares como el señor X. Puig, se permite el lujo de ofender a las profesiones sanitarias - han muerto muchos de ellos - que están en primera línea de la pandemia. Por tanto, no valen excusas ni explicaciones a posteriori, hay que plantearle la correspondiente querella y punto.

Como, también, espero la movilización del "fariseísmo almodovariano y seguidores" en defensa del pueblo ucraniano y contra el "imperialismo zarista" ruso o es que acaso eso, ¿no es una guerra?, como todas, rechazable.

Pero no deja de ser vergonzante el cambio de actitud en muchos de esos opinadores en foros y tertulias, pregonando su comprensión "caritativa" ante la soledad del señor Casado como si fuera víctima inesperada de algo o alguien cuando solo es el mártir inmolado a sí mismo, consecuencia de su interminable cadena de errores. Sobre todo, y creo saber algo de eso y lo viví en primera persona, como vencedor y no derrotado; no haberse enterado que está en un Partido presidencialista con lo que su delegación de poderes, sin límites, en un Secretario General, torpe, crecido… y asustado por su permanencia en el puesto, le traspasó y crearon un tándem acobardado ante los impulsos populistas, populares y arrolladores de Ayuso que los ha ido acorralando hasta el punto de llevarlos al suicidio político. Suicidio que, como todos, dejan patética huella negativa en el entorno: Partido, votantes, cargos electos, afiliados… en una palabra, el futuro de España, también. Absoluta irresponsabilidad, que lleva inherente el fracaso personal.

Hasta el último momento, Casado yerra confundiendo el lugar de despedida testimonial, para un conflicto interno en su casa no se puede utilizar la casa de todos, tal cual es, el Congreso y, por tanto, darle cancha a Sánchez para una despedida paternalista impostada: "…no convocaré elecciones" - con su trayectoria de incumplimientos, ya veremos - pero de ahí mi afirmación de impostura, no es la crisis del PP, es la Conferencia OTAN de junio en Madrid y unos meses después, la Presidencia de la UE, le toca a España, ¿se va a perder eso, Sánchez?, no seamos ilusos, ese es el motivo y no otro. Por fin, Feijoo. Es, operativamente, la solución lógica y es de esperar, pues la situación es parecida, no se hayan olvidado del hecho Hdez. Mancha, ni de la similitud de perfiles con Rajoy, además, me parece más gestor que batallador político que es la "horma del zapato" necesaria frente a Sánchez.

Dos preguntas finales, ¿cómo actuará a quien tiene tendencias nacionalistas periféricas? ¿Pactará con Vox? De esto último, visto lo visto, puede depender el futuro frente al sanchismo y el sostenimiento del PP.