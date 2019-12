Hoy quisiera despedir a Rocío, mi compañera durante más de diez años. Y la quiero despedir hoy, que es domingo y tengo más calma; el día del Señor, el día en el que Dios descansó tras completar la Creación. Rocío nos dejó el lunes, después de luchar más de dos años contra un terrible cáncer.

Como dijo una amiga en su funeral: soportó una tremenda carga, y lo hizo con dignidad, siempre con la sonrisa y la luz en su mirada. Y hoy puedo sentarme a agradecer haberla conocido y haber compartido tantas horas de trabajo, y digo hoy porque el martes, el miércoles, el jueves y el viernes siempre hubo algún momento en el que alguien decía: sé que lo estáis pasando mal, pero… hay que solucionar, completar plazos, tomar decisiones y seguir con todo eso que no es más que el divertimento absurdo en el que han convertido nuestras vidas.

Durante el tiempo en el que Rocío estuvo de baja, sentí que se había convertido en un faro, en su lucha por sobreponerse al dolor, a la incertidumbre, a los malos diagnósticos, se había desprendido de toda esa costra que ensucia nuestra verdadera naturaleza: ser seres de Luz. ¿Cómo lo hizo? Dedicándole tiempo a sus amigos y amigas, preparándose, con tiempo, para la despedida, tomando decisiones y confiando hasta el final.

Tuvimos la suerte de que la misa de su funeral la celebraran dos sacerdotes queridos y sensibles, que llenaron sus palabras de esperanza, no tanto por su vínculo con ella, que no había, sino por su misericordia.

No creo que fuera suerte, sino consciencia. He estado en funerales donde se despacha el sacramento con riñas y malos modos, donde se trata la muerte sin valorar la vida, como si pretendieran que nos muriéramos como pretenden que vivamos; por turnos, anónimos y apiñados. ¡No!

Aunque añoro tu presencia, me parece verte en la calle y espero absurdamente que me respondas a los mensajes, no estoy triste, siento paz por saber cómo te has ido, por haber sabido quién eres y porque no tengo miedo cuando pienso en ti. Sé que nos cuidas desde donde estés, no con prodigios ni milagros, sino recordándonos cuál es el verdadero sentido de la vida, tan alejado de lo que diariamente nos hacen tragar. No nos dejes, recuérdanos, haznos señales, no permitas que abandonemos la lucha ni el camino. Ahora más que nunca te necesitamos, porque no sabemos pedir como se merece, hasta que ya parece que es demasiado tarde.