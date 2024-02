Aunque pueda parecer una ligereza, creo oportuno recordar, a la vista del día que vivimos, a Mafalda cuando nos decía: “Prefiero causar molestias diciendo la verdad que causar admiración diciendo mentiras”.

Y es que cuando el hábitat político en el que nos movemos, con sus correspondientes repercusiones sociales, resulta que todo aquel que no comparta las opiniones, decisiones, actitudes,... del señor de la Moncloa -sí el que le guste lo de la “Zorra” para Eurovisión- entra de inmediato a formar parte de la plagiada, es lo suyo, terminología de “fachosfera” que según vemos en sus declaraciones crece exponencialmente y quizás, no tanto por su perfil ideológico, suponiendo que lo tenga más allá de lo estrictamente egocéntrico, sino por la ausencia de empatía que yo modificaría a algo más entendible popularmente y calificaría como antipatía, elemento opuesto a lo empático, cuya mayor repercusión es la imposibilidad de identificarse o compartir sentimientos con él y su entorno más servil. Naturalmente, vemos cada día como aquellos adheridos a este modelo de comportamientos son los supremos poseedores de toda la razón, ante la evidencia de situaciones delicadas, dado que utilizan la apropiación de los relatos para movilizar emociones preñadas de eufemismos y de juegos semánticos pero no de sensibilidades secundarias a movilizaciones del sentimiento humano, hasta el punto de que en el momento álgido del duelo por un asesinato evitable, la viuda da una lección de entereza frente al fariseísmo y la hipocresía, exenta de la más elemental de las condolencias, de pretender entregar una medalla que pudiera encubrir la ineptitud, la incapacidad y la falta del más elemental criterio ético y humanístico de todo un Gobierno, no solo el correspondiente ministro.

Claro, esta mujer viuda y sus familiares, pertenecen a la fachosfera, están en la parte mala del “muro” presidencial, cuya ocupación no era coger el Falcón e ir a Barbate sino ponerse la “pajarita” - que propio de señoritos y no de progres- e irse a los Goyas, donde entre algunas borderías añejas, manipulaciones parciales de conflictos bélicos que al parecer no son entre dos adversarios, discursos pobretones y alguna presentadora haciendo el ridículo entre sus actitudes, acciones y lenguaje soez... acabaría calificándolo como un “icono”. Esto es lo te gusta Pedro, el progresismo llamándote icono y la fachosfera llorándole a dos héroes y de luto personal porque el oficial, de entrada, olvidado, como la palabra asesinato y controladas las manifestaciones del mismo a los propios compañeros. Toda una política del ocultamiento muy del estilo autoprogre que no evita quedar ridiculizado en lo personal, además de en lo político sin hablar de elecciones, amnistía, agricultores,... el gesto dolorido de una viuda os ha ridiculizado plenamente.