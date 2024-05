Parece que el Gobierno se va a empezar a tomar en serio el tema de los envases de plástico. Cualquiera que no tenga intereses en el sector, sabe que es un problema medioambiental de primer orden. No hay espacio, urbano, rural, cercano, lejano, acuático, escondido, en el que cualquiera que lo pasee no encuentre una botella de refresco o similar. Por muy maquilladas que estén las cifras de reciclaje en España, por mucho patrocinio y campañas publicitarias, financiadas por los mismos que los fabrican, sin ningún tipo de evidencia que demuestren lo que dicen, como ya ha denunciado una conocida una organización conservacionista, lo cierto es que el plástico es un problema que acompaña toda la cadena de valor de la mayor parte de los productos que utilizamos. A nivel planetario, sólo el nueve por ciento del plástico se recicla, y esto es importante, porque muchos de estos envases van a terminar muy lejos de donde fueron fabricados y consumidos, aquí es difícil poner puertas, es un problema común y global.

Como en otras tantas cosas, hay quien se enriquece con este sistema insostenible y que elude su responsabilidad, endosándosela a los ciudadanos. Si se fijan, en los contenedores de la calle hay mensajes del tipo: Huelva es de las ciudades que menos reciclan. En España no se ha cambiado el modelo porque este poderoso lobby no permite hacerlo. Si al material que ahora se considera desecho se le da un valor, aunque sea ínfimo, se convierte en una oportunidad para darle otra salida. En otros lugares ya se hace, como en Alemania, con puntos de recogida en los mismos supermercados que venden el producto y que genera retornos económicos. En Francia hay máquinas en las áreas de servicio de las autopistas que trituran la botella y te permiten donar lo generado a entidades sociales, un gesto sencillo, que encanta a los niños y que, además, trasmite el mensaje de que todo es valioso, que nada es basura, que todo puede servir.

Aquí ya tuvimos el modelo de botella retornable de vidrio, y por el que te cobraban el envase y luego lo devolvías vacío para llevarte nuevamente el lleno, también se usaba más el papel y el metal. La chatarra lleva reciclándose siglos. Existe la tecnología y la experiencia, tan sólo hace falta el valor para sacudirnos la dependencia al plástico e implantar, de una vez, un sistema que nos devuelva lo que es nuestro: responsabilidad y naturaleza.