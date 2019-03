Resta y sigue

Si no hay españoles no habrá España. Con la tasa de natalidad que arrastramos, la peor de Europa, desapareceremos. Vendrán otros y ocuparán el que fue solar patrio y es posible que hasta le cambien el nombre y ya no se llamará España. Tengo sobre la mesa los datos recientes de Asturias, españolísima región donde las haya, y resulta que en aquella hermosa tierra ya hay más perros que jóvenes menores de veinte años. Asturias es la región menos fecunda de Europa, tristísimo título que antecede a su desaparición. La cosa no es de ayer, pero las últimas cifras lo explican todo. El año pasado nacieron menos de seis mil niños, la inscripción de perros en el censo correspondiente superó los diez mil. En total hoy hay en Asturias trece mil perros más que jóvenes menores de veinte años. La respuesta de los ayuntamientos, en vez de llorar, gritar de desconsuelo y apoyar masivamente a las heroicas mujeres que se quedan embarazadas es hacer el gilipollas. Una de las formas más extendidas de hacerlo es declarar el municipio dog friendly, ya saben "amigo de los perros". ¡Qué gracioso!, amigos de los perros y ¿por qué no os declaráis amigos de los bebés? ¡Ah! Que no es políticamente correcto, ¿verdad? Lo mismo lo hacéis y se os colocan allí delante del Ayuntamiento siete femis proabortistas y os dicen de todo menos guapos. Y ante eso, bajada de bandera, de pantalones, arrugamiento cerebral y a vivir que son dos días. Pues como seáis políticos jóvenes, las pensiones os las van a pagar Rita la Cantaora. Que esa es otra. Estamos en campaña electoral, el déficit de la Seguridad Social en materia de pensiones es monstruoso, la relación de trabajadores en activo con trabajadores pasivos es escalofriante y nadie toca el tema, ni se espera que lo hagan. No es que los jóvenes de hoy no vayan a cobrar ni para comprarse un paquete de pipas, si no que los pensionistas actuales tienen todas las papeletas compradas para que les recorten sus pensiones.

¿Cómo no nombrar por enésima vez los aproximadamente cien mil abortos anuales que se realizan en España? Estos niños no tienen quién les lloren. Hoy hay activistas animalistas que se colocan a las seis de la mañana en las puertas de los mataderos para despedir con besos y lágrimas a los cerdos que van a ser sacrificados allí. Y no me parece mal. Son consecuentes. La lástima es que estos niños sacrificados en muchísimas ocasiones por puro hedonismo, vienen en "mal momento", no despierten este tipo de solidaridad y cariño, a no ser de cuatro benditos locos que se ponen enfrente de algún abortorio a rezar. Hay que estar chiflado, ¿no?