Comenzamos septiembre y nos acercamos a eso que históricamente los sindicatos llamaban “otoño caliente”, esto es, tras el período estival, alzar la voz para reivindicar tantas causas pendientes. Mucho se lleva hablando de la dificultad para encontrar personal que cubra puestos en varios sectores, pero muy poco del sueldo que se percibe en ellos. Se ha avanzado en relación a las subidas del salario mínimo, que siempre parece que es inoportuna para algunos, pero no todo se soluciona porque salga publicado en el BOE.

La desigualdad debería ser una de las grandes preocupaciones de nuestros gobernantes. España es uno de los países europeos con mayores niveles de desigualdad, esto es, de redistribución de la renta disponible entre sus ciudadanos, lo que hace que la convergencia sea cada vez más difícil, y lo peor no es el dato en sí, sino que la brecha cada vez se alarga más. En el último reparto de los fondos europeos FEDER (2021-2027), Andalucía ha bajado respecto al anterior período, equiparada ahora a Extremadura, Castilla La Mancha, Ceuta y Melilla.

A lo mejor nuestro querido lector no ha viajado a Irlanda, Luxemburgo o Bélgica, cuyas regiones se encuentran entre las más desarrolladas en términos de riqueza per cápita de Europa, pero seguramente sí lo habrá hecho por Madrid, País Vasco, Navarra o Cataluña, todas por encima de la renta media europea. Si la media europea es 100, Madrid está en 124, País vasco en 121, Navarra en 113 y Cataluña en 110. Por el contrario, Andalucía tiene un índice de 68, esto es, Andalucía es la mitad de pobre que Madrid o el País Vasco, según datos de Eurostat. No hace falta analizar el dato estadístico, simplemente hay que darse una vuelta por estos territorios para ver el nivel de desarrollo en todos los sentidos: salarios, infraestructuras, empresas u oportunidades.

Con este escenario, lo normal sería centrar las políticas para el desarrollo de las regiones con mayor retraso para lograr poco a poco la convergencia con la renta media, es decir, que sus ciudadanos tengan, al menos, las mismas oportunidades de vivir dignamente. Pero nada de esto está pasando. España es líder en desigualdad de Europa y Andalucía lo es de España. Esta debería ser la prioridad del nuevo gobierno, pero me temo que no pasará, más al contrario, se seguirán ofreciendo mayores prestaciones a quienes ya las tienen, olvidando en el reparto a quien más lo necesita.