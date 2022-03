Cuando quedo con mis amigos para echar un rato de entretenimiento alrededor de un juego de mesa, si pasado un rato parece que el desenlace se desnivela hacia alguno de los jugadores, siempre alguien lanza una pregunta al aire: ¿reiniciamos? Si decidimos seguir con la partida y el resultado se inclina hacia otro lado, habrá merecido la pena. De lo contrario, sentiremos que hemos perdido el tiempo, que esto ya se veía venir, y podríamos haber aprovechado para reorganizar de nuevo el tablero para disfrute de todos. Quizás, en Occidente, haya llegado el momento de plantearnos esta pregunta. Hace casi un siglo también vivimos algo parecido, pero el sistema capitalista casi estaba en su versión Beta. Ahora está tan implantado que ni lo sentimos. Casi no nos damos cuenta de que hay gente que gana con todas las derrotas. Ya he escuchado a personas que habían invertido aquí o allí, que la bolsa estaba subiendo en no sé qué sectores. Beneficios. Ganancias. Invasión. Oportunidades. Éxodo. Conceptos que se mezclan sin orden ni lógica en mi cabeza.

Ayer mismo me daba una vuelta por las calles de Isla Chica con este runrún revoloteando. En una acera me topé con una escena llamativa: dos jóvenes sentados en un banco, cada uno en una esquina del mismo, sin dirigirse la palabra, mirando fijamente sus móviles. ¿Quedan para esto?, pensé, pero sólo unos metros más adelante, en otro banco, había otro chaval con los cascos puestos y viendo en su teléfono una serie. Giré mi cabeza y me di cuenta de que estaban frente a un colegio, chupando wifi. Y todo se tornó en un extraño presente-futuro. Quién podrá afrontar el precio de las cosas. Cómo se sostiene todo esto a pie de calle. Sigo mi camino, contemplo luminosos de comercios de barrio que sospecho ahora se plantean que en buena hora hicieron una inversión en lúmenes. También paso por el escaparate de una peluquería de señoras que anuncia tintes low cost por 5 euros, y no sé por dónde salen las cuentas. Doblo la esquina y veo una pizzería completamente vacía casi a la hora de la cena, los cocineros al fondo, quietos, y en su puerta aparcadas un buen puñado de motos de reparto. Quietud. Qué dura esta realidad para alguien con salario mínimo, mileurista, y para quien ni siquiera lo es. La balanza de los gastos obligados se acerca, si no sobrepasa ya, a lo insostenible. Qué difícil. Aguantamos. Somos como el púgil que se resiste a besar la lona. Y si vemos que ya está definida esta partida, ¿reiniciamos?