Los anuncios de la televisión son todos refrescantes. De coches eléctricos, de helados, bebidas, cadenas de comida rápida o detergentes, todos suceden en un locus amoenus de veintidós grados centígrados. Por eso maldigo cada uno de esos anuncios publicitarios mientras un chorreón de sudor surca mi frente. Hay una felicidad térmica en el intercambio de monedas por cosas. Al menos eso deduje el domingo cuando pregunté en un grupo de WhatsApp de amigos si había algún plan y que preferiblemente combatiera el calor. Entonces me empezaron a llegar respuestas refrigeradas desde tiendas y grandes almacenes. Habían empezado las rebajas. Yo tan ausente.

Pero por un lado, reconozco que me cuesta ir un domingo a comprar, más allá del pan o el periódico. Creo firmemente en la necesidad del descanso, de la descompresión cotidiana. Y por otro, sólo valoro los aires acondicionados en lugares públicos, comunes. En casa nos cuesta mucho eso de encender el aire, más allá de momentos puntuales, extremos. Y el domingo lo fue. Pero cuesta moralmente eso de conseguir unas cuantas frigorías en el interior de una habitación para pocas personas a cambio de lanzar al exterior muchas calorías. Al final, es combatir el calor externo produciendo más calor. Algo así como combatir el fuego con gasolina. Aunque ya era necesario. Fueron dos horas con el termostato puesto a veinticuatro grados, engañando al infierno callejero. Así que bien hallados todos esos refugios térmicos, donde la gente va, toquetea, mira, y en ocasiones compra. Son como las piscinas públicas que aquí no tenemos.

Y en esas que comienza la semana y persiste este ambiente tórrido. He escuchado que menos mal que ya se terminaron las clases, que cualquiera aguanta con la que está cayendo en un colegio o en el instituto. Y tristemente es así. La chavalería se ha salvado por casualidad, no por prevención. Imagino que en el norte de Europa no haya buenas calefacciones para las inclemencias climáticas del invierno, pero aquí en el sur… Aquí andan pagando con las cooperativas de las clases del colegio aires acondicionados portátiles para sus hijos e hijas. Parcheando que es gerundio. En unas semanas tendremos elecciones y dejará de ser un meme eso del calor en los colegios ahora con el adjetivo de electorales, y ya se buscan remiendos o localizaciones concretas que salvaguarden con dignidad la salud de sus ocupantes. En esos mismos centros están ahora de evaluaciones, quizás habría que evaluar la educación y sus condiciones. Que quien a buen árbol se arrima…