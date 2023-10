El mundo se está quedando sin liderazgos morales, sin políticos con la capacidad de comprender la realidad de hoy, espoleados por sus inmensos egos y la tropa que los jalea. En la última asamblea general de Naciones Unidas, celebrada hace unas semanas, se ha comprobado una vez más que el acuerdo y la concordia no son los valores predominantes. El secretario general, el portugués Antonio Guterres parece más un abuelo que dice cosas sensatas (como las de la emergencia climática) al que nadie hace caso, que el encargado de construir una comunidad de naciones que avancen hacia un bien común

Estamos llenos de nostálgicos, hay quienes siguen anclados en el “yankis go home” como el mantra a todos los males, y no ven que el colonialismo del siglo XXI ha girado hacia oriente, con una China voraz con las materias primas africanas, o esas manifestaciones en Níger con banderas de Rusia, por cierto, ¿alguien se acuerda ya del golpe de Estado en Níger y la desestabilización del Sahel? Está el mundo tan polarizado como en la época de la Guerra Fría. En Europa emergen populismos de ultraderecha, nacionalismos regionales excluyentes, Irán vuelve a rearmarse y estalla otra vez el enfrentamiento entre Hamas e Israel. Ver las noticias hoy es como volver a ver las de los años ochenta.

Tanto ruido, tanta vulgaridad… muy malos tiempos para la moderación, la mirada larga y la búsqueda del acuerdo, que son vistos como signos de debilidad, ¡grave error! No conozco ningún conflicto que pueda ser resuelto exclusivamente por la fuerza o la imposición, que no tenga en cuenta a la otra parte y que no busque el acuerdo beneficioso para todos.

Aunque me acusen de eso que hoy se llama “edadismo”, no podemos seguir confiando en gobernantes que pretenden seguir haciendo las cosas de la misma manera y que tienen el afán de perpetuarse en el poder con esa infla de hacer grandes sus naciones. Ahora mismo me agarro al clavo ardiendo de las generaciones futuras, jóvenes que hoy se esfuerzan por aprender idiomas, conocer y compartir con otras culturas y estudiar la historia y las relaciones internacionales, acostumbrados a la igualdad y a la diversidad, llamados a ser los líderes futuros de un mundo que inexorablemente tiene que volver a mirar a los organismos internacionales, como espacios de diálogo y búsqueda de la paz y del desarrollo justo de los pueblos y del planeta.