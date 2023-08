Recuperar los caladeros de pesca

No todas son malas noticias medioambientales. Esta semana se conocía que nuestro caladero está en muy buenas condiciones, que la chirla se ha recuperado. Y no se ha recuperado sola. Lo ha hecho porque se ha dado un diagnóstico científico, se ha hecho una parada biológica y se pesca lo que se puede pescar para no esquilmarla, ni un gramo más. Los pescadores han entendido que si quieren seguir siendo eso, pescadores, hay unas reglas que marca la naturaleza que deben respetar. Y lo están haciendo. El camino que se llevaba anteriomente no era sostenible, el de ahora sí. Un consumo más racional y menos ambicioso, apoyados en la ciencia, es la única solución.