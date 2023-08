Vaya sensación contradictoria la que de pronto me ha invadido por una conjunción de circunstancias afectivo – sentimentales, seguramente relacionadas con estas fechas de Colombinas tan arraigadas en al memoria de tiempos juveniles que, obligadamente, nos llevan a la nostalgia de una Huelva diferente. Sin duda, más reducida e incluso pueblerina, mucho más pobre en lo material pero enormente rica en su orgullo de pertenencia. Consciente de que siendo tierra descubridora, aún estaba por descubrir, pero convencida de que aunque mucho se había dicho y se decía de Huelva, más aún y todavía hoy queda por hacer y no tanto por decir y escribir puesto que estaoms ya en tiempos de acción y no de reivindicación estéril.

Como hablaba de nostalgias, me permitirán utilice palabras de mi padre, dado que si hay algo difícil es hablar de nuestra tierra, por quien es hijo de ella, sin dejarse arrastrar por la subjetividad del sentimiento y la emoción que lo envuelven a uno mismo. Así, él decía, como si le hablara a algún viajero visitante: “Ayer, Huelva, estaba sumergida a la orilla de sus ríos, vinculada a sus costumbres ancestrales, a su tipismo, a la galanura de sus gestos, a lo que el calor de sus vinos, de sus cantes, de sus dichos populares, le daban en el concierto de su sinfonía costumbrista una casi bucólica ensoñación dormida en su historia”.

Comprenderán que esta referencia nos traslade a muchos hasta esa Huelva de la infancia, con su romántica fisonomía de cabezas que hizo relatar a mi hermano Eduardo y Rafael Delgado, una letrilla que decía: “En Huelva, como en las pesadillas, cuando llovía, la sangre era amarilla”; las calles, en esta época despertaban de la siesta con los pregones de “caballas frescas y sardinas de galeón”, mientras los sentidos se desperezaban con el aire de la tarde impregnado de los aromas de jazmines engarzados en hojas de pitas… y en estos días festivos, gentes en al calle Rico esperando la salida del Litri camino de La Merced, senda por la que volvería a hombros de los mismos que lo vitorearon en su salida…

Pero todas estas mínimas ensoñaciones, sin dejar de tener validez, habían de dejar paso a la evolución, el crecimiento y una supuesta, por pretendida y necesaria, mejora. Sin embargo, los retos se mantienen y la pregunta salta de inmediato: hemos mejorado, crecido, abdicado a una gran parte de nuestra personalidad pero, ¿se han cumplido las expectativas?, ¿existen elementos racionales, no solo virtuales de progreso?, ¿nuestros déficits estructurales están en vías de solución?… ¿hasta dónde podríamos preguntar y cuánto?

En fin, tiempo habrá para comentar todo esto. Acaba de comenzar un nuevo período de gestión de la ciudad, en sus manos está cumplir las expectativas tantas veces negadas. Así que con mi deseo de que tengan un buen cierre de Colombinas, no olvidemos lo que Huelva necesita y trabajemos para que las necesidades se vean cumplidas y lo recordado quede en la placidez de la nostalgia y no en el enfado por la frustración.