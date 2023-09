A los buenos sábados de papas con chocos. Fuera ironías, me pongo serio por primera vez porque la ocasión lo requiere. Quisiera dirigirme a toda la ciudadanía y toda aquella persona pública mencionada hasta el día de hoy en estas veraniegas e insípidas papas con chocos del Chungaleta de Huerva. Por favor: siéntense con sus madres y transmítanles que por el simple hecho de aparecer en las papas con choco no vayan a hacer como la madre de Rubiales, que veo a la de más de uno haciendo una compra online en El Jamón de ingentes cantidades de Aquarius, y encerrándose en iglesias, como el Polvorín o La Concepción, por largas temporadas. Créanme, ¡jamás ha habido o habrá ensañamiento hacia nadie!

Continuo sin más, con ya Manuel Jesús Soriano despidiendo los cursos de verano, a la vez que despedimos agosto. Y por fin ya a sus deleznables guayaberas. Acompañado ya tan solo de las gaviotas lugareñas en mi interminable Canaleta y mi añorada Puri González chungalista acérrima.

Con un inicio del nuevo curso escolar, político y cofrade a la vuelta de la esquina damos la bienvenida a un septiembre apasionante, chungalísticamente hablando. Comenzamos la semana y el mes con la subida de la Virgen de La Cinta, y atentos a los tiempos. Parece ser que la innovadora colocación del exorno floral de Antonio Rivera ganó en aerodinámica, y sumado a ello el pilotaje de su experto capataz José Ramón Romero, y su veterana costalería, le llevaron a hacer tiempos de ‘pole position’ cintera.

Es de obligado cumplimiento mandar un beso a la niña de Santa Marta, Carolina Marín. Eres muy grande, al igual que lo son las de don Antonio Toledo, vámonos ya a por la mayoría de edad en la élite, espartanas. Y por supuesto como no, qué disfrute, qué alboroto, qué gozo… Mi ‘Pilar Club Recreativo de Huelva’; auguro que vamos a disfrutar como de aquella “naranja mecánica” de Neeskens, Cruyff y compañía, con el ‘choco mecánico’ de Rubén Gálvez, Antonio Domínguez, Cayetano… ¡Qué tarde nos dieron! Y Alcalde… yo le llamaré Luis, ya que me trae innumerables recuerdos de Perico Rodri, y de mi Gabriel Cruz, María Teresa Flores, del chef Pepe Fernández… En definitiva, y demostrando una vez más, aquello de Michelle Obama, no pudo tener mejor estreno presidiendo el palco del Colombino ante el Inter de Miami. ¡Glamour a espuertas!

Mis condolencias sin dar nombres a aquellos que se incorporan el lunes de vacaciones, “vámono, mi gente buena”. Si hace mucho que no venís por Huelva, no os asustéis si las veis patas arriba. No dudéis de Felipe Arias, lo tiene todo controlado, ¡y seguro que se estarán cumpliendo los plazos!