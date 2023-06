No me gusta el fútbol. A ver, tampoco es que lo odie, pero nunca he sentido por él un interés especial. Lo veo cuando hace falta, pero si me dieran a elegir entre un partido y una peli, por ejemplo, la única duda que tendría sería si las palomitas las compro dulces o saladas. Digamos que el fútbol me es indiferente, y eso mi padre lo vio desde el primer día que me llevó al Colombino. Me pasaba los partidos jugando a los vaqueros o a policías y ladrones, subiendo y bajando por el graderío de cemento como si fueran las escaleras del Donkey Kong, y de vez en cuando me paraba a celebrar algún gol que ni siquiera había visto o a soltar palabrotas cuando había jaleo, aprovechando que dentro del estadio los niños teníamos amnistía. Pasé un largo tiempo en el burladero, siguiendo los partidos desde casa, donde no hacía falta poner la radio porque los goles se escuchaban como si estuviéramos en la mismísima plaza Houston. Cuanto más fuerte, mejor, porque si el gol si gritaba flojito era porque el rival ya había marcado antes. Así nos íbamos haciendo una idea sobre el humor que traería mi padre de vuelta del partido:“portarse bien, que hoy ha perdido el Recre. No le deis más disgustos a vuestro padre”, nos advertía mi madre, y efectivamente ahí llegaba él, serio y cabizbajo, en medio de un silencio sepulcral que se mantenía toda la tarde.

Por alguna extraña razón que desconozco, y a pesar de que el fútbol seguía sin gustarme, un día decidí volver. Del Bar Perú pasamos al de Javi, y de los asientos de Fondo a los de Tribuna, que nos hacíamos mayores y ni mi padre estaba ya para cánticos ni yo para juegos, y allí echábamos las tardes de los domingos, probando suerte con la tómbola de los tapacubos, dejándonos los dedos abriendo piñones y, en general, pasándolas canutas, porque como todo el mundo sabe este equipo es más de dar disgustos que alegrías. El Recre es una escuela de sufrimiento. Sin embargo, a veces pasa algo bueno, un milagro como el de este domingo, y cuando eso ocurre los recreativistas miramos irremediablemente al cielo y, con un nudo en la garganta, nos acordamos de esa gente con la que nos gustaría compartir la alegría, pero con la que ya no podemos hacerlo. Gente como mi padre, como el tuyo, como tu madre o como tu hermano, tu amigo, tu abuela, tu abuelo y todos los que, uno tras otros, le dieron el alma a este club desde Mackay. Los cimientos del Recreativo están hechos de la memoria de los recreativistas que nos precedieron. Por eso es tan grande.

Por eso es tan bonito ser del Recre.