El Recre, más que un club

El Recreativo de Huelva, buque insignia de la ciudad, después de variadas, largas, enredadas y confusas gestiones para mejorarlo, no sale del descalabro. El Ayuntamiento de la capital y dueño del mismo ha optado por concederle partidas de millones de euros que, lejos de mejorar la situación, están más bien empeorándola. Hace poco más de un año, el Consistorio le otorga al club 3,7 millones de euros llamándole (ironías de la vida) rescate. No contentos con ello, en los presupuestos municipales de 2020, son dos millones los que se sacan para el Decano, aunque esta vez, prudentemente, se le llame "inyección" en lugar de rescate.

El Cabildo actúa más como un padre débil que como dueño de un club, olvidando que los padres deben velar por todos sus hijos, sin favoritismos ni predilecciones. Es evidente que a este hijo, conocido por Decano, se le mima en exceso; tanto, que se llegan a justificar los millones entregados porque no altera las inversiones municipales ni recorta partidas sociales… O sea, que "sobra" dinero de los presupuestos. Y si es así, ¿qué pasa con la archiprometida urbanización del Conquero?, ¿cuántos años lleva esperando? ¿es la Edusi la única responsable? Y no, no vale como justificación lo de que el Recre es BIC (Bien de Interés Cultural), por mucho que intenten convencernos; también lo es el centro histórico de Huelva y está lleno de edificios en ruinas o con obras eternamente inacabadas y no parece quitarle el sueño al Ayuntamiento.

A pesar de sus fracasos, el Recre es una seña de identidad onubense única; a pesar de su desidia, posiblemente perderlo sería demoler parte de nuestra historia; a pesar de su deficiente gestión, el Decano ha sido durante más de un siglo un nexo de unión para los onubenses; que hay que luchar por el club, sin duda. El Recre no es solamente un problema municipal, no es sólo del Ayuntamiento, no es esa la cuestión. El asunto roza con la filosofía de la eutanasia; es decir, debemos asumir que el fin forma parte de la existencia, que el problema reside en tener claro el "hasta cuándo", que es esencial conocer quién, o quiénes, son los que deben señalar el momento de echarle el candado a la caja fuerte municipal. No, los votos del equipo municipal no valen, se trata de una cuestión electoral simplemente; sorprenderían las respuestas si fuesen anónimas… pero ¿se podrá conocer qué límite se ha puesto el Ayuntamiento de Huelva? ¿Podría éste avanzar cuál es su hoja de ruta si no se vende el club?