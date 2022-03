Rechazo a la 'empaná'

No tiene nada que ver con el festín gastronómico del que los gallegos han hecho un arte. Hace poco, uno de los centrales del Athletic (será uno de los mejores de Europa si no lo es ya, apunten esto) Yeray, dijo a la hora de analizar lo (poco) que habían hecho en un partido tristísimo, que habían salido "con la empanada". Conste que, delicias al margen, sumergirse en esa sensación es uno de los placeres que uno puede permitirse, y de hecho lo hago como por ejemplo este lunes cuando, después de una tirá de siete días, probablemente será de bonito del norte la que tenga cuando me levante más cerca del mediodía que de la mañana. Lo que quiero decir es que la empanada es un estado de mente y cuerpo en el que vivo habitualmente y que es hasta deseable.

Lo que ya no es lo mismo es la empaná, que es ese letárgico momento -que para algunos se prolonga a lo largo de toda su existencia- y que consiste en una especie de ennortamiento perpetuo que te dan ganas de despertarlo a collejazo limpio. Me refiero a esas personas que están durante todo el día como ausentes y que, cuando uno está de retirada después de horas dedicado a su tarea, despiertan y te hacen prolongar el final del día hasta extremos que uno no quisiera padecer nunca.

También se da entre los políticos, no se vayan a creer, especialmente entre quienes nos gobiernan. Cuando uno tiene al país paralizado -vale que después de una pandemia, un volcán, una guerra y sus consecuencias le queda poco por pasar- y pasan los días sin que encuentre una solución a que uno tenga que comprar leche de avellana, sin lactosa y con sésamo tostado porque es la única que queda y no ve el momento de abrirla porque tiene que saber a rayos; cuando no hay ni una triste acedía mirando con los ojos tristes en la pescadería porque no hay nada o cuando los tomates dan más pena que otra cosa en las fruterías, cuando todo eso junto se pone sobre la mesa y quien debe arbitrar una salida está como ausente, pues esa es una empaná de las peores. Cuando el mismo da una prueba más y ha habido varias a lo largo de los últimos casi 50 años que el pueblo saharaui le importa un bledo y se pliega a las exigencias de un sátrapa con cara rara, es otra empaná. Bueno, lo mismo que quien pone cara de besugo cuando le dice que por qué apoyan un referéndum de autodeterminación en El Aaiún y no en Sant Feliú de Guixols.

Vivimos en una empaná permanente. Unos la buscamos con ansiedad, como refugio ante lo que nos rodea; otros la padecen y hace que se extienda la peligrosa sensación de que los empanaos dirigen el mundo.