Esta misma mañana mis hijos se han levantado algo cansados, decían no haber dormido bien, y hemos reconducido nuestra rutina mañanera. Habitualmente se inicia con alguna práctica deportiva y después desayunamos en la calle, vuelta a casa, ducha y a la piscina. Pero hoy no podían con sus cuerpos, y forzar en estos casos crea un mal ambiente continuado que no merece la pena. Así que hemos acortado el trayecto y hemos salido a dar un paseo, activar un poco los cuerpos, y la mañana la hemos pasado dentro de casa. Entre otras cosas, querían jugar a la videoconsola, para lo que hemos puesto un cronómetro para que no fuera el único divertimento. La vida se llena de vericuetos y hay que intentar manejarlos sin enredarnos en ellos.Al inicio del fin de semana surgió otro con un grupo de amigos: a la playa del Espigón, a El Portil o a Punta Umbría. Vamos por la tarde, por la mañana o a echar el día entero con neveras y un picoteo variado. O tal vez nos vamos a algún bar o chiringuito a tomarnos algo. Finalmente acordamos vernos en la playa portileña una vez pasada la sacrosanta siesta veraniega para después buscar algún sitio donde cenar. Algunos de nuestros amigos se apuntan únicamente a la última parte del plan. Una vez en la terraza del bar decidiremos si pedimos todo al medio para compartir, si algo para compartir y una tapa para acompañar, o sí pedimos de manera individual cada cual un plato y punto. Por aquello de la variedad, solemos tender a pedir algo para el medio, y ahí empezará el tira y afloja de unos platos y otros, jugando con gustos, alergias e intolerancias, para satisfacer los paladares de unos y de otros. Por suerte consigo apoyos para hacerme fuerte y conseguir las lagrimitas de pollo y la pimientada, por otro lado se hacen con la ensaladilla de gambas y los caracoles. Quien no quiera marisco siempre tendrá otra opción, y quien no pueda fritos pues también. Nadie gana del todo pero tampoco nadie pierde.Un poco así va esto de los pactos. Me imagino que en las sedes de los partidos nacionales tendrán conversaciones de éstas pero más aburridas. No creo que nadie ponga sobre la mesa la necesidad de unos calamares del campo. Y en esas me vienen aquellos versos de Espronceda: "Allá muevan feroz guerra/ ciegos reyes/ por un palmo más de tierra:/ que yo tengo aquí por mío/ cuanto abarca el mar bravío/ a quien nadie impuso leyes". Así que disfrutemos de estas costas, de los acuerdos sin leyes, de las sardinas y de nuestros baños de sol.