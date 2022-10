¿Quieres un buen consejo?

DE tal palo tal silla porque quien mucho abarca poco espacio le queda. A caballo regalado, buen entendedor. En pocas palabras: no le mires el diente. Si ves cien pájaros volando, atrapa uno y sal corriendo, porque no es oro todo lo que reluce. Lo barato sale caro, ya te lo dijo tu abuela: que lo que fácil viene y sale por la ventana porque la puerta se cerró y lo cómodo sería quedarse. Pero recuerda que el que se queda algo espera.

A rey muerto, el tiempo lo cura todo, y ponte como una reina porque la mona se vistió de seda y compuesta y sin novio se quedó, ¡como para vestir santos! La escoba nueva mueve montañas, y si barre bien... Fe tienes que tener. Un clavo se equivoca y el que tiene boca busca otra boca, ¿o saca otro clavo?

¡Ay, el amor! Hoy por ti y mañana será otro día. Yo canto y mi mal espanto, y aunque busco no encuentro, ni al hueso ni al perro. Dicen que amor por interés se acaba en un dos por tres y si quieres tener dinero mejor quédate soltero. La avaricia rompe el hábito, y al monje le confirman la regla como a una excepción, porque nadie es profeta en su tierra, aun siendo monje y teniendo la regla.

Del árbol caído todos son el pecador, los que hacen leña y los que no. Con pecado o sin él ellos se juntan y dando y dando pajarito volando. Donde comen dos comen tres, y si hay macarrones comen diez. En la cama y en la mesa es inútil la vergüenza y si bebes para olvidar paga antes de empezar porque hoy no se fía: mañana sí, dice el tabernero. Quien ríe el último es que no entendió el chiste, y si Dios te ayuda, procura madrugar. Lo que no mata engorda, y lo que engorda mata, ¿nos ponemos de acuerdo? Es que antiguamente estar gordito era señal de buena salud y de que había comida para llevarse a la boca.

Me dieron gato y lo cuidé, la liebre me la comí con arroz. Perro que ladra a veces muerde y si es flaco viene con pulgas. En boca cerrada no entran moscas ni salen tonterías, porque hay que pensar más lo que se dice y no decir tanto lo que se piensa. Donde fueres haz lo correcto, por si no vieres nada bueno. Ya se sabe que no hay bien que por mal no venga, o mal que por bien no vaya: vaya vaya, aquí no hay playa.

Éramos pocos y la abuela se fue a tomar el brunch, con sus amigas y alguien más. Así que a vivir la vida que no son dos días, son algunos más. Pero dicen que camarón que se duerme se lo lleva la corriente así que despierta y vuela que cuando el gato no está los ratones hacen fiesta. Donde manda capitán es que la capitana ha salido, y si es la casa del herrero, ¿cuchillo o cuchara de palo?

El que mucho te critica algo de ti le pica y si no hacéis buenas migas cambiad la receta. Si sufres por amor, bocadillo de jamón porque si hay vino y no pidió vino, ¿a qué puñetas vino?

Con un ramito de flores y una copita de anís me despido de ti. Consejos de toda la vida: sabiduría popular que nunca falla.