Queridos Sabios de Oriente:

Creo que me he portado bien, al menos puedo decir que no ha sido la mala leche, la envidia o la ambición la que han guiado mi día a día, aunque es posible que en algún momento la pereza o la gula hayan hecho que me quedara más de lo debido en la cama o haya llenado más de lo necesario mi plato. Es posible, incluso, que mis buenas intenciones hayan dejado algún damnificado por torpeza o incapacidad: hubiera estado bien pasar más tiempo con mi madre, estar más pendiente de mis hijos, acompañar más a mi hermano cuando lo operaron, echar más ratos con los amigos, tener más en la cabeza a mi comunidad o estar más fino en el trabajo.

No me voy a extender en los deseos más personales, que esto sale en el periódico y sabéis que soy más bien pudoroso, aunque estarían bien alguna buena lectura, tiempo en pareja, algún viaje en familia…Sí quisiera pediros que este año sea el que se consolide lo de Traperos: que las administraciones y la gente de Huelva hagan una apuesta por una iniciativa que podría hacer mucho por resolver ciertos problemas ambientales, que daría muchas oportunidades de trabajo para gente que lo necesita y que la entrega que está haciendo la gente que anda en esa aventura conmigo vea sus frutos, se lo merecen. Y que con ella se consoliden todas las demás iniciativas de Economía Social y Solidaria, que tanto pueden aportar para la construcción de una sociedad más justa, más solidaria…

También quería pediros por esta columna desde la que llevamos 25 años intentando contar lo que hay en esa otra orilla a la que no solemos querer pasar y desde la que proponemos acertada o desacertadamente las soluciones que se nos van ocurriendo a los problemas que sufre la sociedad. Que tengamos acierto y que haya alguien al otro lado que quiera leernos.

Y por supuesto pediros una sociedad menos crispada, con menos violaciones y asesinatos machistas (ninguno, para ser exactos), menos pendiente de absurdos problemas identitarios y más de los problemas reales de la gente, que haga una apuesta clara por revertir la emergencia climática, los problemas de contaminación y también las desigualdades, más culta, más libre y mejor informada, que apueste por investigar la cura de todas las enfermedades y no por inventar nuevas formas de matar. Y todo esto esperando que, viniendo de donde venís, no tengáis problemas en atravesar la frontera y, de paso, ninguna persona de bien los tenga.