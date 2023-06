La modelo, actriz y empresaria Laura Sánchez; el eterno Jesús Quintero; la cantaora Rocío Márquez; Manuel Carrasco; Joaquín Caparrós; La Moni de Huelva; Arcángel; Martirio; Juan Cobos Wilkins; María Isabel o Mariano Peña, son solo algunos de los talentos que ha dado esta tierra y que han sido premiados a lo largo de los años con la distinción de Onubenses del Año.

Este 2023 se cumplen 35 años desde que Huelva Información comenzara a entregar estas distinciones anuales en la capital y a medida que avanzan las ediciones, la expectación es cada vez mayor entre los ciudadanos. Y no solo eso. Estos días, en los que se han presentado los candidatos en las distintas categorías y se ha abierto el plazo para la votación, he podido darme cuenta del poder tan grande que tienen las redes sociales y de cómo “lo antiguo y lo nuevo” se unen en este tipo de iniciativas para engrandecer, aún más, la cultura de Huelva, su gente y sus tradiciones.

Las redes sociales se han llenado de mensajes apoyando a los 30 nominados en las categorías de Arte y Cultura, Deportes, Empresa, Educación, Solidaridad y Valores Humanos y Tradiciones Populares. Lo que más me gusta es la diversidad que existe entre los candidatos. Desde veteranos y empresarios referentes en la capital, hasta nuevos perfiles, como influencers y brillantes creadores de contenido digital que han seguido sembrando la semilla del onubensismo a través de un nuevo lenguaje global adaptado a los tiempos.

Me fascina que los nuevos públicos, los más jóvenes, se sigan interesando y participen de pleno en unos premios como estos porque eso significa que Huelva les importa, que les interesa lo que pasa en su tierra y, por supuesto, valoran a quienes trabajan por y para ella. Hace unos días le pregunté a un candidato que qué era para él el premio. No me refería a qué supondría que le dieran el reconocimiento sino, más bien, a cómo veía el premio en sí. El significado y la imagen que él creía que tenían los reconocimientos de Onubenses del Año. “Siempre me ha sonado a importante y a muy de Huelva. Los más relevantes, quizá, junto a las Medallas de la ciudad”, me decía pensativo. Y así es. Como periodista no solo resulta ilusionante trabajar en el medio de comunicación que otorga los premios, sino un auténtico honor poder contar a quienes están al otro lado, que en Huelva no solo hay “buena gente”, sino personas que han alcanzado la excelencia en sus profesiones y sectores, dignas de recoger una distinción que han ostentado los más grandes. Personas que son el espejo donde se mirarán los jóvenes en Instagram y los mayores a través de una edición impresa que se sigue necesitando como el café en las mañanas. Huelva está de suerte. Su luz no sería igual sin el corazón de sus onubenses.