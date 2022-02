Querido cáncer

Este 4 de febrero se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer. Hoy toca bombardeo de datos, cifras, conclusiones, frases célebres y hashtags en redes sociales para solidarizarse con la causa. Es el momento de las asociaciones, que hoy, y solo hoy, serán escuchadas. Pedirán equidad y recursos para los afectados, solicitarán más ayudas, concienciarán sobre la prevención y, por supuesto, clamarán para que se siga investigando. Y así cada 4 de febrero, desde hace ya 22 años.

Pero mientras el mundo entero se pone de pie este viernes para hablar del cáncer, algunos seguimos sosteniéndonos como a diario, como el resto de días, sabiendo bien lo que esa palabra significa y conociendo, en primera persona, el sabor amargo de su daño.

Cáncer es vivir diferente. Pensar diferente. Soñar diferente. Amar diferente. Ser diferente. Desafortunadamente la mayoría sabrá por qué lo digo, porque enfrentarse a esta enfermedad es como volver a nacer de nuevo. Claro, eso para quienes se quedan. Para los que la superan y para los que tienen que aprender a afrontar la vida desde la pérdida. Porque ¿qué pasa ahora con esa mujer que vio marchar al amor de su vida? ¿Y con esos hijos que, con apenas 20 años, tuvieron que separarse de su padre? ¿Qué pasa con los amores rotos, las amistades interrumpidas, los planes deshechos, los consejos que nunca vuelven, la soledad, el dolor, la ausencia? Para nosotros (me incluyo) no hay ningún día internacional. Nadie nos ha enseñado a sobreponernos, a resistir, a levantarnos tras la sacudida, a sonreír como lo hacíamos antes. Nadie nos ha explicado cómo se resurge de las cenizas, cómo se rescatan las ilusiones y cómo se vuelve a ser sin ese pilar que una vez te sujetaba. Pero lo hacemos. Y no solo eso, lo hacemos bien. Muy bien. Porque no solo empezamos de nuevo, sino que lo hacemos habiendo aprendido el verdadero significado que tiene la vida, lo valioso que es el tiempo y el poder del momento presente.

En este 4 de febrero pediría una vacuna Pfizer contra la pandemia más absoluta y real que hasta ahora ha vivido y sigue viviendo el mundo: el cáncer. Pero como sé que tardará en llegar, me consuelo con lo que decía Benedetti. Aquello de "No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo".