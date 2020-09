Proyecto ceus: no entiendo nada

E STAMOS El proyecto CEUS fue declarado de interés estratégico por la Junta de Andalucía por Acuerdo de 18 de marzo de 2014, de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, publicado mediante Orden de 9 de mayo de 2014. Por su parte el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó, en su reunión de 24 de febrero de 2015, declarar de interés autonómico la inversión empresarial del Proyecto CEUS.

El 19 de febrero de 2020 el Consejero de Hacienda, industria y Energía de la junta de Andalucía declara el interés prioritario del proyecto. Por la otra parte, el INTA dependiente del Ministerio de Defensa, informa que no existen en toda España ni en toda Europa y en pocas partes del mundo unas condiciones tan idóneas como las del Arenosillo para la instalación de un proyecto como el CEUS por condiciones meteorológicas, por luminosidad del cielo, por espacio aéreo libre de uso no comprometido con líneas aéreas de ningún tipo.

En cuanto a la parte empresarial, hay constancia de la existencia interés de varias empresas del sector a nivel internacional por realizar pruebas a título privado pagando lo que sea necesario y desplazando el equipo de técnicos de alto nivel por periodos prolongados de tiempo. En relación con la oportunidad temporal de proyecto, estamos en la fase mas propicia para este sector, el inicio y es una oportunidad única de posicionarse a nivel mundial como un centro de experimentación y homologación, es cuestión de tiempo (poco) que si no se instala en España se promoverá en otra ubicación.

El proyecto no es contaminante y es totalmente compatible con un especio especialmente protegido y con pocas posibilidades de desarrollo económico pero con potencial turístico y de alojamiento.

Pues resulta que con estos datos, se reúnen el Ministerio de Defensa por mediación del INTA y la Junta de Andalucía para firmar un convenio para desarrollo del proyecto, en el que no existe compromiso económico por ninguna parte y además se decide dejar caducar los permisos medioambientales previos al inicio del proyecto. De esta reunión ambas partes salen muy contentas y ninguna tiene nada que reprochar a la otra por el retraso o posible pérdida del proyecto. Manifestando que no pasa nada se vuelve a solicitar otra DIA y listo. Quizás se les olvida que en la vida hay que estar en el momento oportuno y en el lugar adecuado para alcanzar el éxito.

Mientras en Huelva los políticos con responsabilidad de gobierno o directamente no dicen nada o se manifiestas de manera tibia sin nada que reprochar a sus respectivos gobiernos autonómico o nacional. Y yo no entiendo nada, no entiendo que ha pasado con la declaración del interés estratégico y prioritario del proyecto pero menos entiendo aun la indolencia de Huelva, debe ser que aunque nacido en Huelva mis padres eran castellanos y probablemente no me transmitieron el gen del onubense autentico, la indolencia. También puede ser que el equivocado sea yo y este proyecto ni era tan importante ni es tan urgente.