Protocolo azul

El jueves era una infección de vías altas, el viernes ya se había convertido en una bronquitis. Hacía cinco años que no tenía una. En previsión de acontecimientos deberíamos tratarlo como coronavirus aunque el test haya dado negativo, dijo la doctora, habría que tener especial cuidado por evitar el contacto con la pequeña por no estar vacunada con la pauta completa. Estábamos preparados para este mensaje: en casa teníamos previsto en caso de contagio cómo nos aislaríamos, pero era un plan de adultos, no para alguno de nuestros hijos. Así que, de golpe y porrazo, nuestro primogénito está con la puerta cerrada y un televisor en su cuarto, de repente se ha convertido en un adolescente sin haber cruzado la decena. Y tampoco estábamos preparados para los síntomas. Tras los mocos, el cansancio y la tos, apareció uno nuevo: la tristeza.

Lo cotidiano patas arriba. Sin pretenderlo, introdujimos una variable en el algoritmo del Blue Monday. Una frontera de melanina y pomo, una marca escarlata y un conjunto de soledades. La casa está incompleta. Se fractura la mesa compartida, el juego cotidiano, la conversación de sofá, las películas de mediodía y fin de semana, los encuentros escolares, los paseos de aquí a allá. Cada desayuno, cada almuerzo, cada merienda, cada cena, es un simulacro de penal infantil, un arresto habitacional. La tortura del aislamiento, del deambular de pasos en la otra parte. Hay una vida que se mueve al otro lado, hay una quietud de niño. Cuatro paredes y una ventana. Escucha también el quehacer de los vecinos, que entran y que salen; la algarabía que sólo produce la salida de una casa y el sonido característico del regreso, de reacondicionarse para el hogar. Crece la maleza en los pasillos.

Aunque la frecuencia de radio atraviese estos tabiques, no basta la red wifi para hacerlos transparentes. Apetece salir a la calle, a pleno sol, a soltar improperios. La prescripción médica del abandono trae consigo una herida invisible. ¡Qué me importan a mí los arreboles!, gritaba Nicanor Parra, y ahora entiendo más que nunca su queja. A quién se le ha ocurrido este protocolo, quién elige entre la salud del cuerpo y la salud de lo intangible. Tengo una hija, a un lado, buscando a su compañero de juegos, al otro lado, y viceversa. Ningún medicamento sana este desaguisado de prevención y desconcierto. No hay mascarilla doméstica que frene este contagio de desánimo. No hay prueba de antígenos que encierre estos días azules (y este sol de la infancia).